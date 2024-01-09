Apple работает над дешевой версией Vision Pro — Finance.ua

Apple работает над дешевой версией Vision Pro Сегодня 22:12 — Фондовый рынок

Существует определенный спор относительно того, работает ли Apple над более дешевой версией Vision Pro стоимостью 3499 долларов США, в которой будут урезаны некоторые углы, чтобы снизить цену. Исходя из некоторого кода, обнаруженного 9to5Mac в iOS 17 beta 2, кажется, что более дешевая версия пространственного компьютера скоро появится. Несколько строк кода, которые раньше называли Vision Pro как Vision Pro, теперь называют устройство Vision. Другими словами, слово «Pro» было удалено.

Пример, приведенный 9to5Mac, показал, что в строках кода для App Store ранее говорилось: «Mac, iPad и Apple Vision Pro Apps». Теперь та же строка читается как «Mac, iPad и Apple Vision Apps». Это можно интерпретировать как-то, что Apple вносит изменения, необходимые для того, чтобы быть готовым к выпуску более дешевой версии Vision Pro. Интересно, что на вкладках в онлайн магазине Apple Store вкладка для пространственного компьютера называется Vision, а не Vision Pro.

В прошлом обозреватель Bloomberg Марк Гурман говорил, что ожидает, что цена на более дешевый пространственный компьютер Apple Vision будет в диапазоне $1,500-$2,500. В более дешевой модели Apple Vision, возможно, будет отсутствовать функция EyeSight — дисплей, позволяющий людям, стоящим вокруг пользователя Vision Pro, видеть глаза пользователя, чтобы оценить его/ее эмоции в данный момент.

Среди других возможностей для снижения цены — использование дисплеев с более низким разрешением и процессоров Apple iPhone серии A вместо мощных процессоров Mac серии M, стоящих на Vision Pro. Vision Pro будет оснащен чипсетом M 2 вместе с сопроцессором R1. Если Apple работает над более дешевым пространственным компьютером Apple Vision, он может увидеть свет не раньше 2025 года.

Некоторые считают, что Vision Pro в конце концов приведет к созданию Apple Glass, следующей крупной вещи и преемника iPhone. Apple Glass будет обычной парой очков с функцией дополненной реальности (AR) и будет работать подобно несчастливым очкам Google Glass. С помощью дополненной реальности компьютерная графика накладывается на изображение реального мира. Идея заключается в том, что вместо того чтобы носить с собой смартфон целый день, пользователь Apple Glass сможет постоянно видеть через очки AR-версию домашнего экрана своего iPhone.

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itechua По материалам:

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