Apple выпустит собственную программу для хранения паролей — Finance.ua

Apple выпустит собственную программу для хранения паролей Сегодня 23:00 — Технологии&Авто

Apple выпустит собственную программу для хранения паролей

На следующей неделе Apple Inc. представит новое собственное приложение под названием Passwords, направленное на то, чтобы облегчить клиентам вход на веб-сайты и в программное обеспечение.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации от осведомленных источников, компания планирует выпустить новое приложение как часть обновлений операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Также приложение будет доступно на гарнитуре Vision Pro и устройствах Windows.

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Ожидается, что программное обеспечение, которое может генерировать и отслеживать их пароли, будет представлено 10 июня на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC).

Новое приложение будет работать на основе iCloud Keychain — давно существующего сервиса Apple, который может синхронизировать пароли и информацию об учетной записи между разными устройствами.

Приложение будет иметь списки с паролями и логинами, разделенными на разные категории — например, учетные записи, Wi-Fi сети и Passkeys, замена паролей с помощью биометрических данных.

Кроме того, Passwords будет поддерживать автозаполнение при переходе на страницу, как и другие менеджеры паролей. Также приложение поддерживает коды подтверждения, подобно тому, как это работает в Google Authenticator.

Превратив эту функцию в специальное приложение, Apple пытается привлечь больше людей к использованию безопасных паролей и повысить конфиденциальность своих устройств. Этот шаг также усиливает конкуренцию с сторонним программным обеспечением. Новая программа будет конкурировать с такими менеджерами паролей, как 1Password и LastPass.

Издание пишет, что Passwords будет лишь малой частью того, что Apple покажет на WWDC. Основным фокусом компании на конференции будет искусственный интеллект, где представят ряд новых функций на основе технологии.

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