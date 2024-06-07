Apple выпустит собственную программу для хранения паролей — Finance.ua

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Apple выпустит собственную программу для хранения паролей

Технологии&Авто
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Apple выпустит собственную программу для хранения паролей
Apple выпустит собственную программу для хранения паролей
На следующей неделе Apple Inc. представит новое собственное приложение под названием Passwords, направленное на то, чтобы облегчить клиентам вход на веб-сайты и в программное обеспечение.
Об этом сообщает Bloomberg.
По информации от осведомленных источников, компания планирует выпустить новое приложение как часть обновлений операционных систем для iPhone, iPad и Mac. Также приложение будет доступно на гарнитуре Vision Pro и устройствах Windows.
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Ожидается, что программное обеспечение, которое может генерировать и отслеживать их пароли, будет представлено 10 июня на Всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC).
Новое приложение будет работать на основе iCloud Keychain — давно существующего сервиса Apple, который может синхронизировать пароли и информацию об учетной записи между разными устройствами.
Приложение будет иметь списки с паролями и логинами, разделенными на разные категории — например, учетные записи, Wi-Fi сети и Passkeys, замена паролей с помощью биометрических данных.
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Кроме того, Passwords будет поддерживать автозаполнение при переходе на страницу, как и другие менеджеры паролей. Также приложение поддерживает коды подтверждения, подобно тому, как это работает в Google Authenticator.
Превратив эту функцию в специальное приложение, Apple пытается привлечь больше людей к использованию безопасных паролей и повысить конфиденциальность своих устройств. Этот шаг также усиливает конкуренцию с сторонним программным обеспечением. Новая программа будет конкурировать с такими менеджерами паролей, как 1Password и LastPass.
Издание пишет, что Passwords будет лишь малой частью того, что Apple покажет на WWDC. Основным фокусом компании на конференции будет искусственный интеллект, где представят ряд новых функций на основе технологии.
По материалам:
Діло
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