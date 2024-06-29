Более бюджетная версия Apple Vision Pro может выйти до конца 2025 года — Finance.ua

Более бюджетная версия Apple Vision Pro может выйти до конца 2025 года 29.06.2024, 02:19 — Технологии&Авто

Более бюджетная версия Apple Vision Pro может выйти до конца 2025 года

В этом году мир все-таки увидел гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro. Но стоимость устройства в немалые $3 499 не побудила массового покупателя формировать длинные очереди перед фирменными магазинами.

Как пишет Марк Гурман в своем еженедельном письме Power On, компания фокусирует усилия соответствующего подразделения разработки с названием Vision Products Group на более дешевой версии устройства.

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Ее кодовое название — N107 (по сравнению с действующими моделями N301 для США и N301A для стран Европы и Азии).

Отмечается, что основным вызовом является уменьшение стоимости такого гаджета при сохранении основной функциональности. Apple Vision Pro имеет немало дорогостоящих компонентов, которые обеспечивают полностью автономную работу без необходимости подключения к смартфону или компьютеру, а также имеют функции, которые далеки от «необходимости» — например внешний дисплей для проекции глаз пользователя. Вполне логично, что в более простом варианте некоторых подобных возможностей не будет.

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Apple может убрать дисплей EyeSight — функцию, которая показывает глаза пользователя извне — и уменьшить технические характеристики внутренних экранов виртуальной реальности. Она также может использовать менее мощный чип и снизить качество сквозных изображений дополненной реальности, которые показывают вам реальный мир вне устройства", — пишет Гурман.

Однако подобные изменения вряд ли позволят снизить стоимость более простой гарнитуры в два раза, что все равно будет значительно больше, чем цены конкурентных устройств. Поэтому вполне стоит ожидать еще больших компромиссов.

«Прототипы N107 также имеют более узкое поле зрения, чем Vision Pro. И компания рассматривает возможность сделать устройство зависимым от привязанного Mac или iPhone. Это позволило Apple сэкономить деньги на вычислительной мощности и компонентах, необходимых для того, чтобы сделать Vision Pro полностью автономным продуктом», — дополняет Гурман.

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Это, конечно, ощутимо изменит общую концепцию, но и стоимость может существенно повлиять. Компания «целится» в ценник на уровне от $1500 до $2000. Да, это все еще немалые деньги, но по сравнению со стоимостью Apple Vision Pro, это будет действительно более доступный гаджет.

Apple надеется подготовить N107 к концу 2025 года, и за это время еще многое может измениться. Так что будет интересно посмотреть, какого прогресса достигнет Vision Products Group, которая, кстати, продолжает увеличиваться.

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