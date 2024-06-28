Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android — Finance.ua

Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android 28.06.2024, 00:09 — Технологии&Авто

Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android

Корпорация Apple опубликовала новый документ под названием «Долговечность благодаря дизайну», в котором рассказала о преимуществах своих продуктов на вторичном рынке.

Как уверяет производитель, б/у Айфоны гораздо выгоднее продавать на вторичном рынке, чем аналогичные по цене Android-смартфоны — iPhone теряет на 40% меньше своей первоначальной стоимости. Более того, разница в стоимости увеличивается даже для более старых моделей iPhone.

Также в документе говорится, что продукты Apple служат дольше, чем устройства конкурентов, и прямо сейчас в мире есть «сотни миллионов iPhone, которые используются уже более пяти лет». Вместе с тем общий объем ремонта случайных повреждений iPhone снизился на 44% после того, как Apple начала использовать усиленные корпуса в iPhone 7.

Это подтверждает и отчет аналитической компании SellCell. Смартфоны Apple являются самыми выгодными при перепродаже, тогда как Android-аппараты обесцениваются на вторичном рынке гораздо быстрее: некоторые из них сильно дешевеют уже через два месяца после выхода.

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В последние несколько лет мировой рынок смартфонов демонстрирует расширение сегмента б/у — очень часто вместо покупки нового среднебюджетного аппарата пользователи предпочитают подержанный флагман.

Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями 2024 года — iPhone 13. Хотя iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.

Со своей стороны бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности Android-смартфонов в 2024 году. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой — Nubia Z60 Ultra.

УНІАН По материалам:

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