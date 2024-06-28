Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android

Технологии&Авто
30
Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android
Apple назвала неочевидное преимущество своих смартфонов над Android
Корпорация Apple опубликовала новый документ под названием «Долговечность благодаря дизайну», в котором рассказала о преимуществах своих продуктов на вторичном рынке.
Как уверяет производитель, б/у Айфоны гораздо выгоднее продавать на вторичном рынке, чем аналогичные по цене Android-смартфоны — iPhone теряет на 40% меньше своей первоначальной стоимости. Более того, разница в стоимости увеличивается даже для более старых моделей iPhone.
Также в документе говорится, что продукты Apple служат дольше, чем устройства конкурентов, и прямо сейчас в мире есть «сотни миллионов iPhone, которые используются уже более пяти лет». Вместе с тем общий объем ремонта случайных повреждений iPhone снизился на 44% после того, как Apple начала использовать усиленные корпуса в iPhone 7.
Это подтверждает и отчет аналитической компании SellCell. Смартфоны Apple являются самыми выгодными при перепродаже, тогда как Android-аппараты обесцениваются на вторичном рынке гораздо быстрее: некоторые из них сильно дешевеют уже через два месяца после выхода.
Читайте также
В последние несколько лет мировой рынок смартфонов демонстрирует расширение сегмента б/у — очень часто вместо покупки нового среднебюджетного аппарата пользователи предпочитают подержанный флагман.
Идеальный айфон с точки зрения спецификаций, цены и гарантий поддержки обновлениями 2024 года — iPhone 13. Хотя iPhone 13 вышел еще в 2021 году, он практически не устарел и во многом похож на iPhone 15, говорится в материале Business Insider.
Со своей стороны бенчмарк AnTuTu обновил свой традиционный рейтинг самых крутых по цене/мощности Android-смартфонов в 2024 году. В самой дешевой категории первое место занял Redmi K70E, а в самой дорогой — Nubia Z60 Ultra.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.