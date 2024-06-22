ТОП-10 профессий, которые рискуют быть заменены искусственным интеллектом в будущем — Finance.ua

ТОП-10 профессий, которые рискуют быть заменены искусственным интеллектом в будущем Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

ТОП-10 профессий, которые рискуют быть заменены искусственным интеллектом в будущем, Фото: freepik

Поскольку технологии развиваются беспрецедентными темпами, рынок труда претерпевает значительные изменения. Автоматизация, искусственный интеллект и изменение потребительских предпочтений меняют ландшафт занятости, делая некоторые профессии устаревшими, создавая новые возможности.

Об этом пишет New Trauder.

Какие профессии исчезнут в будущем

Таксисты. Впервые о такой вероятности заговорили после появления машин с автопилотом. В настоящее время компании активно инвестируют в технологии, которые могут прийти на смену водителям такси.

Читайте также НАТО инвестирует 1 млрд евро в искусственный интеллект и космические технологии

Кассиры. В розничных магазинах все большую популярность приобретают системы самообслуживания и автоматизированные платежные решения, что существенно уменьшает потребность в роли кассира.

Туристические агенты. При планировании отпуска пользователи все чаще пользуются чат-ботами, где путешественники могут самостоятельно выбирать рейс или бронировать путевку без посредников.

Операционные сотрудники банковской сферы. Потребность в банковских услугах значительно сокращает появление онлайн-банкинга и мобильных приложений. Клиенты банков все чаще предпочитают совершать финансовые операции, не выходя из дома.

Читайте также Microsoft инвестирует средства в облачные технологии и искусственный интеллект в Швеции

Специалисты по вводу данных. Новые тенденции в области ИИ позволяют вводить данные более точно и эффективно. Искусственный интеллект также способен прорабатывать большие объемы информации, устранять ошибки и работать без перерывов 24 часа в сутки.

Работники складов. Управлять запасами, сортировать товары, сортировать и составлять заказы — весь этот функционал могут выполнять роботы с искусственными датчиками и ИИ.

С их помощью владельцы бизнесов повышают эффективность производства, сокращают риск возникновения ошибок или брака, которые могли быть допущены человеком.

Читайте также НБУ советует банкам использовать искусственный интеллект при кредитовании населения

Телевизионные маркетологи. В последнее время набирают популярность искусственные системы обзвона, которые могут обрабатывать широкий спектр звонков, прорабатывать большой объем информации, а чат-боты научились лучше разбираться в потребностях клиентов.

Ресепционисты. Многие отели и офисы уже внедрили автоматизированную систему регистрации и виртуальную стойку обслуживания клиентов. Предполагается, что по мере развития этих тенденций исчезнет потребность в должности администратора.

Корректоры. Появилось много инструментов на основе ИИ, которые находят ошибки в текстах, улучшают их структуру и общее качество.

Мастера по ремонту часов. Долговечные часы, которые были так популярны раньше, сейчас активно заменяются цифровыми, а это в свою очередь снижает спрос на поиск мастеров по ремонту.

Букви По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.