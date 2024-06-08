Microsoft инвестирует средства в облачные технологии и искусственный интеллект в Швеции — Finance.ua

Microsoft инвестирует средства в облачные технологии и искусственный интеллект в Швеции 08.06.2024, 02:07 — Фондовый рынок

Microsoft инвестирует средства в облачные технологии и искусственный интеллект в Швеции

Microsoft инвестирует 33,7 млрд шведских крон ($3,2 млрд) в расширение своей облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта в Швеции в течение двух лет.

Об этом пишет Reuters.

Растущая популярность генеративного искусственного интеллекта стимулирует спрос на облачные сервисы, побуждающие компании, включая Microsoft и Amazon Web Services, инвестировать миллиарды долларов в строительство центров обработки данных в Европе, пишет издание.

Читайте также В Telegram появился ИИ-помощник от Microsoft

В ноябре Microsoft инвестировала в центры обработки данных в Великобритании, а в феврале — в Германии и Испании.

Microsoft планирует разместить 20 тыс. самых современных графических процессоров, ускоряющих компьютерные расчеты в своих шведских дата-центрах в Сандвикене, Гавле и Стаффансторпе.

По словам президента Microsoft Брэда Смита, компания будет использовать более быстрые процессоры Nvidia и, возможно, обратится к полупроводникам AMD и, в конце концов, к некоторым собственным чипам.

Гонка за разработкой генеративных программ ИИ привела к всплеску спроса на передовые чипы, способные поддерживать эти сложные приложения.

В компании заявили о стремлении ускорить внедрение ИИ в скандинавском регионе, в который, кроме Швеции, входят Дания, Финляндия, Исландия и Норвегия.

Microsoft планирует в течение трех лет научить 250 тыс. шведов навыкам работы с искусственным интеллектом в организациях, школах, университетах, государственном секторе и обществе в целом.

Читайте также Microsoft разморозит повышение зарплат для самых эффективных сотрудников

Она также инвестирует в возобновляемую энергетику и закупила около 1 000 МВт возобновляемой энергии у Швеции.

Goldman Sachs рассматривает бум ИИ как возможность для сектора на сумму около 1 триллиона долларов, поскольку технологические компании инвестируют в центры обработки данных для обучения своих больших языковых моделей, требующих больших мощностей.

«ИИ — это технологическая трансформация, которую следует рассматривать как мультипликатор или катализатор. Это часть стратегии на будущее, когда после успешной борьбы с инфляцией мы вступаем в новую фазу, инвестиционную фазу», — сказал Ульф Кристерссон, премьер-министр Швеции.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.