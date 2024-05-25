Copilot+ PC: Microsoft анонсировала ноутбуки со встроенными возможностями генеративного ИИ — Finance.ua
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Copilot+ PC: Microsoft анонсировала ноутбуки со встроенными возможностями генеративного ИИ

Технологии&Авто
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Copilot+ PC: Microsoft анонсировала ноутбуки со встроенными возможностями генеративного ИИ
Copilot+ PC: Microsoft анонсировала ноутбуки со встроенными возможностями генеративного ИИ
Microsoft создает значительный толчок для внедрения ИИ в ноутбуки. Компания представила новый бренд Copilot+ PC — ПК с Copilot+.
Он призван подчеркнуть, что Windows-ноутбуки оснащены встроенными аппаратными ресурсами для обработки задач ИИ и поддерживают функции ИИ в операционной системе.
Функции ИИ станут возможны благодаря нейронному процессору, который входит в состав ноутбуков.
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Одной из основных функций, которую он обеспечит, является Recall. Она должна использовать искусственный интеллект для создания «фотографической памяти» с возможностью поиска всего, что вы делали и видели на своем ПК.
Ноутбуки будут работать с более чем 40 моделями искусственного интеллекта как частью Windows 11 для обеспечения этих новых функций.
Встроенный помощник Microsoft на базе искусственного интеллекта Copilot также получит поддержку модели GPT-4o.
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Юсуф Мехди, исполнительный директор Microsoft по Windows, сказал, что новые ноутбуки будут «на 58% быстрее», чем MacBook Air с процессором M3, а время автономной работы будет «весь день».
Microsoft ожидает, что в течение следующего года будет продано 50 млн ноутбуков под брендом Copilot+ PC.
По материалам:
ITC.ua
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