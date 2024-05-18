Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ — Finance.ua

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Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ

Фондовый рынок
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Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ
Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ
Корпорация Microsoft планирует потратить 4 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов) на создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта во Франции, объявив о последних значительных затратах на технологии искусственного интеллекта.
Об этом пишет Bloomberg.
Американская фирма стремится помочь научить миллион людей и поддержать 2500 стартапов до 2027 года в европейской стране, говорится в заявлении.

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В начале этого года Microsoft объявила о партнерстве и инвестировала 15 миллионов евро в парижский стартап Mistral AI, конкурирующий с OpenAI.
Напомним, корпорация Microsoft откроет в американском штате Висконсин высокотехнологичный дата-центр, стоимость которого составляет $3,3 млрд.
По материалам:
Економічна Правда
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