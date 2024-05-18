Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ — Finance.ua

Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

Корпорация Microsoft инвестирует средства во французские облачные сервисы и службы ИИ

Корпорация Microsoft планирует потратить 4 миллиарда евро (4,3 миллиарда долларов) на создание облачной инфраструктуры и инфраструктуры искусственного интеллекта во Франции, объявив о последних значительных затратах на технологии искусственного интеллекта.

Об этом пишет Bloomberg.

Американская фирма стремится помочь научить миллион людей и поддержать 2500 стартапов до 2027 года в европейской стране, говорится в заявлении.

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В начале этого года Microsoft объявила о партнерстве и инвестировала 15 миллионов евро в парижский стартап Mistral AI, конкурирующий с OpenAI.

$3,3 млрд. Напомним, корпорация Microsoft откроет в американском штате Висконсин высокотехнологичный дата-центр, стоимость которого составляет

Економічна Правда По материалам:

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