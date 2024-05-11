Microsoft планує відкрити в США дата-центр вартістю $3,3 млрд — Finance.ua

Microsoft планує відкрити в США дата-центр вартістю $3,3 млрд Сьогодні 03:30 — Фондовий ринок

Microsoft планує відкрити в США дата-центр вартістю $3,3 млрд

Корпорація Microsoft відкриє в американському штаті Вісконсін високотехнологічний дата-центр, вартість якого становить $3,3 млрд.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Білий дім.

Зазначено, що Байден відвідає Вісконсін для оголошення планів Microsoft побудувати дата-центр, який створить тисячі робочих місць.

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Об'єкт корпорації розташується на землі, де тайванський виробник електроніки Foxconn планував побудувати завод за $10 млрд.

Експрезидент США Дональд Трамп назвав компанію «восьмим чудом світу» до того як Foxconn різко скоротив свої плани.

Білий дім підкреслив, що плани Microsoft сприятимуть створенню 2,3 тис. робочих місць на будівництві та близько 2 тис. постійних робочих місць.

У повідомленні резиденції американського президента йдеться, що відколи Байден обійняв свою посаду, в Расині було додано майже 4 тис. робочих місць, тоді як близько 1 тис. у виробництві було втрачено за часів адміністрації Трампа.

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Відомо, що Microsoft співпрацюватиме з Технічним коледжем Gateway для підготовки тисячі співробітників для центрів обробки даних та інших ролей до 2030 року.

Корпорація водночас співпрацюватиме над підготовкою тисячі бізнес-лідерів для впровадження штучного інтелекту у свою діяльність.

«Разом ці інвестиції дозволять промисловому центру зайняти лідируючі позиції в галузях майбутнього», — наголошують у Білому домі.

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Нагадаємо, Microsoft розробила генеративну модель штучного інтелекту на основі GPT-4 спеціально для американських спецслужб. Вона працює без підключення до інтернету

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