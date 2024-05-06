Microsoft інвестує кошти в Індонезію для розвитку ШІ та хмарних обчислень — Finance.ua

Microsoft інвестує кошти в Індонезію для розвитку ШІ та хмарних обчислень Сьогодні 23:17 — Фондовий ринок

Microsoft інвестує кошти в Індонезію для розвитку ШІ та хмарних обчислень

Корпорація Microsoft інвестує 1,7 мільярда доларів США у розбудову інфраструктури хмарних обчислень та штучного інтелекту в Індонезії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Заява про вкладення, які здійснюватимуться впродовж чотирьох років, була зроблена гендиректором компанії Сатья Наделлою після зустрічі із президентом Індонезії Джоко Відодо у Джакарті 30 квітня.

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У Microsoft також пообіцяли допомогти із навчанням 2,5 мільйона людей у Південно-Східній Азії навичкам ШІ, зокрема 840 тисяч осіб в Індонезії.

«Інтелектуальна революція стане наступним великим вигином кривої зростання ВВП. Це матиме реальний вплив навіть в Індонезії, де ми отримаємо додаткове зростання на 10−12%», — сказав лідер Microsoft сотням учасників корпоративного заходу в Джакарті, серед яких були розробники ПЗ, міністри та керівники компаній.

Міністр координації морських та інвестиційних справ Лухут Панджайтан заявив, що Індонезія готова запропонувати Microsoft стимули для її інвестицій, кращі за ті, що компанія отримує в Індії або Таїланді.

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Країна запропонувала острів Балі та майбутню нову столицю Нусантару як потенційні місця для центру досліджень і обробки даних Microsoft, повідомив журналістам міністр фінансів та зв’язку Буді Арі Сетіаді.

Крім цього, індонезійський уряд запропонував подвійне громадянство своїй кваліфікованій діаспорі як частину зусиль, спрямованих на зупинення відтоку місцевих талантів.

Укрінформ За матеріалами:

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