Microsoft і Google збільшать інвестиції на удосконалення власних ШІ-систем — Finance.ua

Microsoft і Google збільшать інвестиції на удосконалення власних ШІ-систем Сьогодні 23:04 — Фондовий ринок

Microsoft і Google збільшать інвестиції на удосконалення власних ШІ-систем, Фото: freepik

Американські технологічні гіганти Microsoft та Alphabet (власник пошуковика Google) змогли подолати скептицизм інвесторів щодо величезних витрат на розробку штучного інтелекту. Схоже, цей напрямок визнано дуже перспективним і вартим боротьби за зростаючий ринок ШІ-послуг.

Про це пише Financial Times.

Сукупна ринкова вартість двох американських технологічних гігантів зросла більш ніж на 250 мільярдів доларів після того, як компанії опублікували звіти про двозначне зростання доходів у першому кварталі. Показники помітно випередили очікування аналітиків.

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Як зазначає FT, раніше цього року інвестори почали висловлювати невдоволення швидким зростанням витрат Microsoft і Alphabet на розбудову інфраструктури, необхідної для роботи чат-ботів AI, на кшталт ChatGPT від OpenAI чи Gemini від Google.

Однак тепер техногіганти лише прискорять роботу над удосконаленням власних ШІ-систем.

За оцінками аналітиків Baird, капітальні витрати Alphabet, Amazon, Microsoft і Meta цього року становитимуть близько 188 мільярдів доларів, що майже на 40 відсотків більше, ніж у 2023 році.

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Виробник електромобілів Tesla заявив, що інвестував 1 мільярд доларів у ШІ у першому кварталі та прискорить витрати на чіпи та автоматизоване водіння.

FT наголошує, що попит на послуги штучного інтелекту стрімко зростає, і це вже спричинило відчутний дефіцит необхідних компонентів, включаючи чіпи та блоки живлення.

«Якщо ви не залучаєте штучний інтелект активно й агресивно, ви робите це неправильно. Ваша компанія не збанкрутує через витрати на штучний інтелект. Вона закриється, тому що інша компанія буде використовувати ШІ. У цьому немає жодних сумнівів», — сказав керівник компанії Nvidia, що виробляє процесори та чіпи, Дженсен Хуанг.

УНІАН За матеріалами:

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