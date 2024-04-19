Meta представила нову версію своєї ШІ-моделі Llama 3 — Finance.ua
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Meta представила нову версію своєї ШІ-моделі Llama 3

Технології&Авто
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Meta Platforms представила оновленого помічника Meta AI, створеного на базі її великої мовної моделі Llama 3, йдеться у повідомленні Meta. У такий спосіб компанія Марка Цукерберга намагається наздогнати лідера ринку — OpenAI, пише Reuters.
Наразі будуть доступні дві версії - Llama 3 8B та Llama 3 70B, які містять 8 млрд і 70 млрд параметрів відповідно. Моделі будуть інтегровані у віртуальний помічник Meta AI, який було презентовано у вересні минулого року.
Чат-бот буде доступний на основних платформ Meta — Facebook, Instagram, WhatsApp і Messenger. Він також отримав свій сайт — meta. ai, що дозволить безпосередньо конкурувати з ChatGPT.
Шукати відповіді на запити за допомогою Google та Bing чат-бот буде в режимі реального часу без необхідності для користувачів перемикатися між програмами.
Meta представила нову версію своєї ШІ-моделі Llama 3
Крім США модель буде доступна у більш ніж десяти країнах, зокрема Австралії, Канаді, Сингапурі, Нігерії та Пакистані. Meta «все ще працює над тим, щоб вийти в Європу», сказав директор із продуктів Meta Кріс Кокс, де правила конфіденційності є більш суворими.
Meta AI тепер — «найрозумніший ШІ-помічник, яким можна користуватися безкоштовно», а менша з представлених сьогодні версій Llama 3 8B «майже така ж потужна», як найбільша версія Llama 2, зазначив голова Meta Марк Цукерберг.
Компанія обіцяє, що незабаром Llama 3 зможе розуміти зображення та відео поряд із текстом. Крім того, Meta тренує свою найбільшу модель з понад 400 млрд параметрів.
Наступне покоління Llama демонструє високий рівень продуктивності та пропонує нові можливості, зокрема покращене мислення, йдеться у блозі Meta.
«Ми вважаємо, що це найкращі моделі з відкритим кодом у своєму класі. Ми хочемо запустити нову хвилю інновацій в галузі штучного інтелекту — від застосунків до інструментів розробника, оцінювання та оптимізації інференції та багато іншого», — зазначила Meta.
За матеріалами:
Forbes.ua
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