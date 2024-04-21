Компанія Adobe планує вбудувати ШІ-сервіси у програму для редагування відео Premiere Pro — Finance.ua

Компанія Adobe планує вбудувати ШІ-сервіси у програму для редагування відео Premiere Pro Сьогодні 03:04 — Фондовий ринок

Компанія Adobe планує вбудувати ШІ-сервіси у програму для редагування відео Premiere Pro, Фото: freepik

У компанії Adobe оголосили про підготовку до отримання дозволу на використання сторонніх інструментів генеративного штучного інтелекту від OpenAI всередині свого програмного забезпечення для редагування відео Premiere Pro.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що застосунок Adobe Premiere Pro широко використовується в теле- та кіноіндустрії.

Які функції з’являться

Цьогоріч компанія планує додати в програмне забезпечення функції на основі штучного інтелекту, такі як можливість заповнювати частини сцен обʼєктами, згенерованими ШІ, або видаляти відволікаючі фактори.

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Зазначається, що обидві ці функції будуть спиратися на Firefly, модель штучного інтелекту, яку Adobe вже впровадила у програмному забезпеченні Photoshop для редагування нерухомих зображень.

В умовах конкуренції з боку OpenAI, Midjourney та інших стартапів Adobe прагнула виділитися, навчаючи свої системні дані Firefly, на які вона має повні права, і пропонуючи компенсацію користувачам у разі претензій з авторських прав.

Компаніє додає, що розробляє спосіб, що дає змогу користувачам використовувати сторонні інструменти OpenAI, а також стартапи Runway та Pika Labs для створення та використання відео в Premiere Pro.

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Цей крок може допомогти Adobe, акції якої цього року впали приблизно на 20%, розвіяти побоювання Волл-стріт щодо того, що інструменти штучного інтелекту для створення зображень і відео ставлять під загрозу її основний бізнес.

За словами віцепрезидентки Adobe з маркетингу Діпа Субраманіам, компанія ще не вирішила, як доходи, отримані від сторонніх інструментів штучного інтелекту, що використовуються на її програмній платформі, будуть розділені між Adobe та розробниками.

Але вона зазначила, що у всіх відеороликах, створених за допомогою Premiere Pro, буде чітко зазначено, яка технологія ШІ використовувалася для їх створення.

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