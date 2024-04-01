Meta впровадить штучний інтелект у свої розумні окуляри Ray-Ban — Finance.ua

Meta впровадить штучний інтелект у свої розумні окуляри Ray-Ban Сьогодні 05:10 — Технології&Авто

Meta впровадить штучний інтелект у свої розумні окуляри Ray-Ban

У найближчому майбутньому користувачі розумних окулярів Ray-Ban від компанії Meta зможуть скористатися новою функцією, що базується на штучному інтелекті, здатною розпізнавати предмети, пам’ятки та тварин.

Для активації цього розумного помічника достатньо буде промовити «Привіт, Мета», після чого можна буде задавати питання або давати команди. Відповіді користувач отримуватиме через вбудовані динаміки окулярів.

Ця інновація обіцяє перетворити спосіб використання розумних окулярів, надаючи користувачам змогу взаємодіяти з навколишнім світом на новому рівні. Проте, за інформацією New York Times, система поки що стикається з певними викликами, зокрема, із точністю ідентифікації об'єктів, особливо розташованих на відстані чи за перешкодами, а також з перекладом мов, навіть екзотичних.

Попри ці виклики, окуляри вже доступні для обраної групи користувачів у США через програму раннього доступу. Meta активно працює над подоланням згаданих недоліків, прагнучи зробити нову функцію більш надійною та корисною для широкого кола користувачів.

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