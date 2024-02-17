Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs створив смарт-окуляри Frame з вбудованим ШІ (фото) — Finance.ua

Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs створив смарт-окуляри Frame з вбудованим ШІ (фото) 17.02.2024, 00:08 — Технології&Авто

Конкурент Apple Vision Pro: стартап Brilliant Labs створив смарт-окуляри Frame з вбудованим ШІ (фото), Фото: venturebeat.com

Стартап Brilliant Labs представив перші у світі «розумні окуляри» Frame з мультимодальним віртуальним помічником на базі штучного інтелекту Noa.

Про це пише Venture Beat.

Noa — це AI-додаток, який використовує OpenAI для візуального аналізу та генерації нових зображень, Whisper для перекладу та розпізнавання мови та Perplexity для вебпошуку в реальному часі.

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«Noa — абсолютно новий вид віртуального помічника зі штучним інтелектом, дає користувачам можливість більше, а не менше, взаємодіяти з навколишнім світом. Ми сподіваємося, що Frame дозволить людям спілкуватися один з одним абсолютно по-новому та відкриває нові враження у повсякденному житті, на робочому місці, в класі тощо. Це унікальна обіцянка представити генеративний ШІ перед людським оком», — зазначив у заяві генеральний директор Brilliant Labs Бобак Тавангара.

Фото: Brilliant Labs

Кругла оправа смарт-окулярів нагадує ті, що можна було побачити у Джона Леннона, Стіва Джобса і Ґанді. Вони майже не відрізняються від звичайних окулярів. Рамка виготовлена виготовлена з технічного нейлонового пластику та має вагу лише 39 грамів. Варіація кольорів доступна у димчасто-чорному, матовому прохолодному сірому і прозорому варіантах.

Фото: Brilliant Labs

Окуляри мають яскравий дисплей високої роздільної здатності з яскравістю 3000 ніт, фронтальну просторову камеру, вбудований мікрофон і 6DoF IMU для розширеної функціональності. Окуляри можуть перекладати текст перед очима користувача, відповідати на запитання за допомогою штучного інтелекту і генерувати зображення.

Фото: Brilliant Labs

Лінзи, які відпускаються за рецептом, надані в партнерстві з AddOptics, можна легко прикріпити до оправи за допомогою унікального процесу лиття оптичних лінз. Пристрій живиться від двох акумуляторів, розташованих у дужці.

Заряджаються окуляри за допомогою унікального зарядного пристрою «Mr Power», який розміщений в центрі оправи. У компанії заявляють, що окуляри можна буде носити цілий день без підзарядки.

Фото: Brilliant Labs

Frame буде доступний для попереднього замовлення в березні 2024 року за роздрібною ціною $300.

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