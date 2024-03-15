Найбільшу високошвидкісну залізницю на Землі обслуговує штучний інтелект — Finance.ua

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Найбільшу високошвидкісну залізницю на Землі обслуговує штучний інтелект

Технології&Авто
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Найбільшу високошвидкісну залізницю на Землі обслуговує штучний інтелект
Найбільшу високошвидкісну залізницю на Землі обслуговує штучний інтелект, www.scmp.com
Китай довірив контроль за поточним станом своєї високошвидкісної залізничної мережі протяжністю 45 тисяч кілометрів штучному інтелекту. Кількість несправностей на коліях суттєво зменшилася.
До початку будівництва першої в Китаї високошвидкісної залізничної лінії 15 років тому критики стверджували, що її технічне обслуговування стане нестерпним тягарем для країни, оскільки дроти та рейки неминуче зношуються. До кінця минулого року мережа перевищила довжину екватора. Забезпечення її безпечної роботи дійсно стало значною інженерно-технологічною проблемою. Утім інженери, здається, знайшли спосіб тримати ситуацію під контролем. З цим допоміг штучний інтелект, пише South China Morning Post.
Численні датчики, вбудовані в інфраструктуру високошвидкісної залізниці, збирають велетенські обсяги даних. Спеціальна система штучного інтелекту обробляє їх у режимі реального часу та вже здатна попереджати команди технічного обслуговування про нестандартні ситуації на коліях. Це займає до 40 хвилин, а точність сповіщень сягає 95%, стверджують інженери.
Точне та своєчасне технічне обслуговування дозволяє підтримувати інфраструктуру високошвидкісних залізничних ліній у стані навіть кращому, ніж був, коли вона була побудована.
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«Це допомагає командам на місці проводити повторні перевірки та ремонт якомога швидше», — каже старший інженер центру інспекції інфраструктури China State Railway Group Ніу Даоан.
Завдяки використанню ШІ минулого року жодна з чинних ліній високошвидкісної залізниці Китаю не отримала попередження про необхідність зниження швидкості через серйозні проблеми з колією. Кількість незначних несправностей колії зменшилася на 80% порівняно з 2022 роком.
Нагадаємо, високошвидкісна залізниця Китаю є найшвидшою у світі. Вона працює зі швидкістю 350 км/год. Наступного року швидкість планують збільшити до 400 км/год, а протяжність збираються збільшувати допоки не будуть з'єднані всі міста з населенням понад 500 тисяч осіб.
За матеріалами:
НВ
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