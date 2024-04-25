Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту — Finance.ua

Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту 25.04.2024, 00:49 — Технології&Авто

Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту, news.microsoft.com

Американська корпорація Microsoft повідомила про підписання п’ятирічної угоди на суму $1,1 млрд з Coca-Cola, в рамках якої надаватиме свої послуги у сфері хмарних обчислень та технології штучного інтелекту.

Про це йдеться в прес-релізі Microsoft

За умовами угоди, Microsoft та Coca-Cola «спільно експериментуватимуть» з Azure OpenAI. Цей сервіс дозволить клієнтам створювати чат-ботів та інші служби штучного інтелекту, які працюють у Microsoft Azure.

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Крім того компанії заявили, що Coca-Cola протестує пропозиції Microsoft Copilot, щоб побачити, як ці інструменти підвищують продуктивність виробника напоїв.

Очікується, що на все це Coca-Cola витратить $1,1 млрд — за роботу хмарних сервісів та генеративного штучного інтелекту. До речі, ці новітні технології виробник напоїв впроваджує вже протягом року.

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А чотири роки тому Coca-Cola вже підписувала угоду про використання хмарного та іншого програмного забезпечення Microsoft на суму $250 млн.

«Нова угода заснована на успішній стратегії партнерства з Microsoft і демонструє нашу прихильність до подальшої цифрової трансформації, — заявив президент і головний фінансовий директор Coca-Cola Джон Мерфі. — Наше партнерство зросло в геометричній прогресії - від $250 млн у 2020 році до $1,1 млрд сьогодні».

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