Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту — Finance.ua
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Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту

Технології&Авто
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Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту
Microsoft і Coca-Cola уклали спільну угоду щодо вивчення штучного інтелекту, news.microsoft.com
Американська корпорація Microsoft повідомила про підписання п’ятирічної угоди на суму $1,1 млрд з Coca-Cola, в рамках якої надаватиме свої послуги у сфері хмарних обчислень та технології штучного інтелекту.
Про це йдеться в прес-релізі Microsoft.
За умовами угоди, Microsoft та Coca-Cola «спільно експериментуватимуть» з Azure OpenAI. Цей сервіс дозволить клієнтам створювати чат-ботів та інші служби штучного інтелекту, які працюють у Microsoft Azure.
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Крім того компанії заявили, що Coca-Cola протестує пропозиції Microsoft Copilot, щоб побачити, як ці інструменти підвищують продуктивність виробника напоїв.
Очікується, що на все це Coca-Cola витратить $1,1 млрд — за роботу хмарних сервісів та генеративного штучного інтелекту. До речі, ці новітні технології виробник напоїв впроваджує вже протягом року.

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А чотири роки тому Coca-Cola вже підписувала угоду про використання хмарного та іншого програмного забезпечення Microsoft на суму $250 млн.
«Нова угода заснована на успішній стратегії партнерства з Microsoft і демонструє нашу прихильність до подальшої цифрової трансформації, — заявив президент і головний фінансовий директор Coca-Cola Джон Мерфі. — Наше партнерство зросло в геометричній прогресії - від $250 млн у 2020 році до $1,1 млрд сьогодні».
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