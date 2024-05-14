OpenAI представила GPT-4o: что умеет новая модель ИИ — Finance.ua

OpenAI представила GPT-4o: что умеет новая модель ИИ Сегодня 11:12 — Технологии&Авто

OpenAI представила GPT-4o: что умеет новая модель ИИ

OpenAI представила языковую модель искусственного интеллекта GPT-4o. Компания заявляет, что модель будет работать так же, как GPT-4, но гораздо быстрее.

Что умеет обновленный GPT-4o

GPT-4o также получил новую технологию голосового режима для непосредственного общения с ChatGPT. В OpenAI всегда хотели сделать голосовой разговор с ChatGPT похожим на разговор с реальным человеком, но задержка с ответом портила погружение. Компания внедрила в GPT-4o технологии для максимально естественного общения с чатботом.

OpenAI провела демонстрацию разговора с GPT-4o с помощью голоса. GPT-4o не только отвечала почти мгновенно, когда докладчик закончил разговор. ИИ также ответил превращением текста в речь с полноценным ощущением общения в реальном времени.

Во время другой демонстрации GPT-4o рассказала сказку на ночь с подсказкой «Работа и любовь». В середине рассказа вмешался Марк из OpenAI и попросил GPT-4o скорректировать эмоции. GPT-4o меняла голос в зависимости от вопросов, от драматического выступления до холодного, роботизированного тона. В конце концов GPT-4o даже спела.

В следующей демонстрации на бумаге написали уравнение и показали его GPT-4o через камеру телефона. GPT-4o попросили помочь решить, но не говорить ответ сразу. ИИ провел демонстратора через процедуру решения уравнения, подобно тому, как это сделал бы учитель математики. Кроме того, он даже ответил на типичный вопрос: «Когда я смогу воспользоваться этим в реальной жизни?».

GPT-4o также использовали для проверки кода. Модель смогла не только объяснить, что делает код, но и сказать, что произойдет, если изменить некоторые его части. Также на демонстрации показали, что GPT-4o может выступать в качестве голосового переводчика между двумя людьми, говорящими на разных языках.

Обычно когда OpenAI анонсирует новую версию своей модели ChatGPT, она ограничена платным доступом. Однако компания решила позволить каждому пользоваться этой новой технологией, хотя платные пользователи будут иметь гораздо больше возможностей. Новая технология будет развернута в ближайшие несколько недель. Вскоре будет развернуто приложение ChatGPT для настольных ПК с голосовыми и визуальными возможностями.

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