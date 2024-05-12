Конкурент Google Search: OpenAI разрабатывает полноценный поиск для ChatGPT — Bloomberg Сегодня 04:21 — Фондовый рынок

Конкурент Google Search: OpenAI разрабатывает полноценный поиск для ChatGPT — Bloomberg

Компания OpenAI разрабатывает для ChatGPT функцию поиска в Интернете, которая потенциально сможет конкурировать с поисковиком Google Search.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Читайте также Nothing представила обновленные наушники Ear с встроенным ChatGPТ

Эта функция позволит пользователям задавать ChatGPT вопросы и получать ответы, использующие детали из интернета со ссылками на, например, статьи в Википедии и сообщения в блогах.

Одна из версий продукта также использует изображения наряду с письменными ответами на вопросы, когда они уместны.

К примеру, если пользователь спросил ChatGPT, как изменить дверную ручку, результаты могут содержать схему, иллюстрирующую задачу.

Читайте также OpenAI обновила ChatGPT для подписчиков

При этом у ChatGPT уже есть функция автоматического подтягивания результатов поиска в интернете, однако она доступна только по подписке и может давать ошибочные или некорректные ответы.

Напомним, Microsoft разработала генеративную модель искусственного интеллекта на основе GPT-4 специально для американских спецслужб. Она работает без подключения к интернету.

theБабель По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.