Конкурент Google Search: OpenAI разрабатывает полноценный поиск для ChatGPT — Bloomberg
Компания OpenAI разрабатывает для ChatGPT функцию поиска в Интернете, которая потенциально сможет конкурировать с поисковиком Google Search.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Эта функция позволит пользователям задавать ChatGPT вопросы и получать ответы, использующие детали из интернета со ссылками на, например, статьи в Википедии и сообщения в блогах.
Одна из версий продукта также использует изображения наряду с письменными ответами на вопросы, когда они уместны.
К примеру, если пользователь спросил ChatGPT, как изменить дверную ручку, результаты могут содержать схему, иллюстрирующую задачу.
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При этом у ChatGPT уже есть функция автоматического подтягивания результатов поиска в интернете, однако она доступна только по подписке и может давать ошибочные или некорректные ответы.
Напомним, Microsoft разработала генеративную модель искусственного интеллекта на основе GPT-4 специально для американских спецслужб. Она работает без подключения к интернету.
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