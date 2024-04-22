Nothing представила обновленные наушники Ear с встроенным ChatGPТ — Finance.ua

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Nothing представила обновленные наушники Ear с встроенным ChatGPТ

Технологии&Авто
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Nothing представила обновленные наушники Ear с встроенным ChatGPТ
Nothing представила обновленные наушники Ear с встроенным ChatGPТ
Британская компания Nothing представила обновленные наушники Nothing Ear и Nothing Ear с встроенным искусственным интеллектом ChatGPT, что позволит владельцам смартфонов Nothing взаимодействовать с чат-ботом на ходу.
Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Наушники Nothing Ear могут работать до 8,5 часа прослушивания без подзарядки и до 40 часов с дополнительными подзарядками в кейсе. Модель Ear (a) имеет более длительную автономность — 9,5 часов без подзарядки и 42,5 часов с подзарядками.
Интересной особенностью модели Ear (a) является новый цвет — желтый, являющийся первым цветом в линейке продуктов компании, хотя дизайн обеих моделей остается одинаковым.
Nothing представила обновленные наушники Ear с встроенным ChatGPТ
Технически обе модели оборудованы одинаковой системой активного шумоподавления, способной редуцировать шум до 45 дБ — вдвое больше эффективности по сравнению с предыдущей моделью Ear 2.
«Ear автоматически проверяет наличие утечки шума между наушником и слуховым проходом, а затем применяет большее шумоподавление, чтобы компенсировать это. Таким образом, вы получите лучшее шумоподавление», — отметили в компании.
Наушники Nothing Ear обеспечивают передачу звука с качеством до 1 Мбит/с и частотой 24 бит/192 кГц благодаря кодеку LHDC 5.0, тогда как Ear (a) предлагают передачу до 990 кбит/с с частотой до 24 бит/96 кГц через кодек LDAC по Bluetooth 5.3.
Что касается защиты, обе пары наушников имеют IP54 стандарт защиты от пыли и воды. Кейс более дорогой модели Ear имеет более высокий уровень защиты IP55 по сравнению с рейтингом IPX2 для кейса модели Ear (a).
Наушники можно заказать на официальном сайте по цене $149 и $99 соответственно. Они будут доступны с 22 апреля.
По материалам:
Діло
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