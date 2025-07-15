Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото) — Finance.ua
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Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото)

Технологии&Авто
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Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото)
Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото)
Новый электрический кроссовер EZ-60 вызвал не меньший интерес среди покупателей, чем седан EZ-6. Новинка дебютировала на Шанхайском автосалоне 23 апреля и с того момента уже получила более 33 тысяч предварительных заказов.
Как сообщает Carscoops, официальный запуск модели на китайском рынке состоится в марте.
Впоследствии автомобиль поступит в Европу под новым именем Mazda CX-6e. С длиной 4850 мм EZ-60 — это среднеразмерный внедорожник, способный конкурировать с другими электрифицированными премиальными кроссоверами.
Он будет предлагаться как в конфигурации с удлиненным запасом хода, так и полностью электрической конфигурации, используя совместную платформу с Changan Deepal S07. Однако Mazda до сих пор не обнародовала полные технические характеристики.
Ожидается, что в салоне EZ-60 будет 26,5-дюймовый дисплей на приборной панели, 100-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, цифровые зеркала заднего вида, подогрев и вентиляция сидений и аудиосистема с 23 динамиками.
По материалам:
Телеканал 24
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