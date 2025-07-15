Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото) — Finance.ua

Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото) Сегодня 22:52 — Технологии&Авто

Электрокроссовер Mazda получил тысячи заказов еще до своего дебюта (фото)

Новый электрический кроссовер EZ-60 вызвал не меньший интерес среди покупателей, чем седан EZ-6. Новинка дебютировала на Шанхайском автосалоне 23 апреля и с того момента уже получила более 33 тысяч предварительных заказов.

Как сообщает Carscoops, официальный запуск модели на китайском рынке состоится в марте.

Впоследствии автомобиль поступит в Европу под новым именем Mazda CX-6e. С длиной 4850 мм EZ-60 — это среднеразмерный внедорожник, способный конкурировать с другими электрифицированными премиальными кроссоверами.

Он будет предлагаться как в конфигурации с удлиненным запасом хода, так и полностью электрической конфигурации, используя совместную платформу с Changan Deepal S07. Однако Mazda до сих пор не обнародовала полные технические характеристики.

Ожидается, что в салоне EZ-60 будет 26,5-дюймовый дисплей на приборной панели, 100-дюймовый проекционный дисплей дополненной реальности, цифровые зеркала заднего вида, подогрев и вентиляция сидений и аудиосистема с 23 динамиками.

Телеканал 24 По материалам:

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