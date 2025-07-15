В Украине фиксируют новую мошенническую «схему» с водительскими удостоверениями — Finance.ua

В Украине фиксируют новую мошенническую «схему» с водительскими удостоверениями Сегодня 06:35 — Технологии&Авто

В Украине фиксируют новую мошенническую «схему» с водительскими удостоверениями, avtoradio.ua

В Украине стремительно распространяется новый вид мошенничества — «зеркальные» водительские удостоверения.

Как это работает

Мошенники создают копии реальных документов со всеми подлинными данными — именем, номером, категориями — но меняют фото. Такой документ внешне практически не отличается от подлинного, поэтому при поверхностной проверке фальшивку сложно обнаружить.

Ранее для подделок использовали изъятые права, например у водителей, лишенных прав за нарушение. Теперь же схемы усложнились — аферисты копируют действующие удостоверения других людей, используя персональные данные, похищенные или купленные в даркнете. Фото заменяется — и готово «новое» удостоверение.

Опасность состоит в том, что в случае ДТП или нарушения ответственность ложится на настоящего владельца документа. Человек часто узнает это уже после получения судебной повестки или штрафа. Доказать невиновность сложно, ведь обычно нет свидетелей или видеофиксации.

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Полиция уже выявила подобные случаи в разных регионах Украины. Чаще всего мошенничество разоблачается при рассмотрении серьезных правонарушений, когда заметно несоответствие данных — подпись, адрес, фото. Пострадавшие иногда вынуждены менять удостоверение, чтобы остановить использование своих данных.

Ранее мы рассказывали о ситуациях, когда работники сервисных центров МВД замечают поддельные документы. К сожалению, такие ситуации случаются и сейчас. Так, в один из столичных сервисных центров МВД обратилась женщина, чтобы обменять свое двухлетнее водительское удостоверение. При стандартной проверке администратор заметил, что данные в водительском документе не совпадают с информацией в официальном реестре — по этому номеру удостоверение значилось выданным совсем другому человеку. К тому же сам бланк документа хоть и был похож на настоящий, однако имел заметные отличия.

MMR По материалам:

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