Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия

Личные финансы
41
Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия
Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия
Министерство внутренних дел обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав. Согласно ему — увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.
Об этом сообщается на сайте министерства.
В Украине обновляется процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Среди главного — увеличиваются сроки повторной сдачи практического экзамена. Например:
  • если человек не сдал экзамен впервые, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней;
  • если человек вторично не сдал практический экзамен, следующий — не ранее чем через двадцать календарных дней;
  • если третий раз не удалось, тогда через тридцать календарных дней.
Читайте также
Также определен порядок использования технических средств контроля и видеофиксации экзаменов. Речь идет о 3−4 технических средствах.
  • в транспортном средстве категории В, которое используется для приема практического экзамена стационарно, размещается (монтируется) не менее четырех технических средств контроля;
  • в транспортных средствах категорий С, С1, D, D1, ВЭ, СЭ, С1Э, DЕ и D1Е стационарно размещается (монтируется) или закрепляется на переносных конструкциях не менее трех технических средств контроля.
В новом приложении 1 «Схема расположения мест стационарного размещения (вмонтирования) или закрепления на переносных конструкциях технических средств контроля в (на) транспортных средствах, используемых для приема практического экзамена» к Инструкции № 408, устанавливается способ размещения (вмонтирования) или закрепление технических средств контроля на транспортных средствах.
Читайте также
Напомним, с начала 2025 года в сервисных центрах МВД проведено 200 тысяч практических экзаменов. И всего 32,5 тысячи из них успешно сданы с первой попытки. Это свидетельствует о том, что финальный этап к долгожданным водительским правам проходят 16% кандидатов в водители.
Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.
В приложении «Дія» могут создать возможность для сдачи онлайн-экзамена для водительского удостоверения. Этот экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems