Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия — Finance.ua

Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия Сегодня 09:02 — Личные финансы

Сдача экзаменов на водительские права в Украине станет сложнее: новые условия

Министерство внутренних дел обнародовало проект приказа о новых условиях сдачи экзаменов для получения водительских прав. Согласно ему — увеличиваются интервалы между практическими экзаменами, а также обновляется размещение технических средств контроля.

Об этом сообщается на сайте министерства.

В Украине обновляется процесс сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения. Среди главного — увеличиваются сроки повторной сдачи практического экзамена. Например:

если человек не сдал экзамен впервые, следующий практический экзамен назначается не ранее чем через десять календарных дней;

если человек вторично не сдал практический экзамен, следующий — не ранее чем через двадцать календарных дней;

если третий раз не удалось, тогда через тридцать календарных дней.

Также определен порядок использования технических средств контроля и видеофиксации экзаменов. Речь идет о 3−4 технических средствах.

в транспортном средстве категории В, которое используется для приема практического экзамена стационарно, размещается (монтируется) не менее четырех технических средств контроля;

в транспортных средствах категорий С, С1, D, D1, ВЭ, СЭ, С1Э, DЕ и D1Е стационарно размещается (монтируется) или закрепляется на переносных конструкциях не менее трех технических средств контроля.

В новом приложении 1 «Схема расположения мест стационарного размещения (вмонтирования) или закрепления на переносных конструкциях технических средств контроля в (на) транспортных средствах, используемых для приема практического экзамена» к Инструкции № 408, устанавливается способ размещения (вмонтирования) или закрепление технических средств контроля на транспортных средствах.

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Напомним, с начала 2025 года в сервисных центрах МВД проведено 200 тысяч практических экзаменов. И всего 32,5 тысячи из них успешно сданы с первой попытки. Это свидетельствует о том, что финальный этап к долгожданным водительским правам проходят 16% кандидатов в водители.

Стоимость сдачи практического экзамена в сервисном центре МВД составляет 420 грн.

В приложении «Дія» могут создать возможность для сдачи онлайн-экзамена для водительского удостоверения. Этот экзамен будет создан со встроенным искусственным интеллектом, который будет отслеживать модель поведения человека.

УНН По материалам:

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