Как контролируют сдачу экзаменов «на права» в сервисных центрах МВД — Finance.ua

Как контролируют сдачу экзаменов «на права» в сервисных центрах МВД Сегодня 16:45 — Личные финансы

Как контролируют сдачу экзаменов «на права» в сервисных центрах МВД

С усилением контроля за сдачей экзаменов в сервисных центрах МВД будущие водители получат больше возможностей, чтобы обжаловать решение экзаменатора.

Об этом рассказал заместитель начальника управления организации регистрационной деятельности и допуска водителей к управлению транспортными средствами Главного сервисного центра МВД Павел Ефименко в эфире программы «Суспільне. Студія».

Как проходит практический экзамен

Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практических экзаменов оборудованы четырьмя камерами наблюдения с фиксацией звука в салоне, трекером и фиксацией дорожной обстановки впереди и сзади.

Камеры в салоне фиксируют положение рук, ног и лица кандидата в водители, рук, ног и лица экзаменатора сервисного центра МВД.

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«Видео с каждого экзамена хранится на сервере. В случае, если человек не удовлетворен результатом практического экзамена, он может его обжаловать, — рассказал Павел Ефименко. — В течение 10 дней после экзаменов можно обратиться с заявлением в региональный сервисный центр МВД той области, где проходил экзамен».

Также в течение 30 дней можно получить копию видеозаписи экзамена для обжалования решения экзаменатора.

Кроме того, это видео в рандомном порядке просматривают специалисты и мониторинг.

Проверка теоретических знаний

Ефименко также рассказал, как обустроены экзаменационные классы для проверки теоретических знаний. В частности, речь идет о системах перекрестной видеофиксации с записью звука и системы блокировки удаленного доступа.

На каждом автоматизированном рабочем месте в экзаменационном классе установлена ​​подсистема ID Face. Перед началом экзамена кандидат в водители должен пройти процедуру идентификации и сфотографироваться в сервисном центре МВД.

При прохождении тестов программа автоматически проводит проверку личности по фото.

Справка Finance.ua:

в прошлом году в системе сервисных центров МВД был внедрен проект «Прозрачный экзамен». Он предусматривает создание так называемых экзаменационных хабов, в которых обеспечивается усиленный контроль за процессом сдачи экзаменов;



чтобы сдать теоретический экзамен, не обязательно проходить обучение в автошколе. К теоретическому экзамену можно подготовиться самостоятельно. Для сдачи теоретического экзамена необходимо ответить на 20 вопросов за 20 минут. Во время теста допускается 2 ошибки, если больше — экзамен не сдан. Следующая попытка будет возможна не ранее чем через 10 дней.

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