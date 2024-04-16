OpenAI обновила ChatGPT для подписчиков — Finance.ua

OpenAI обновила ChatGPT для подписчиков 16.04.2024, 00:13 — Технологии&Авто

OpenAI обновила ChatGPT для подписчиков

Компания OpenAI обновила свой чат-бот на основе искусственного интеллекта — ChatGPT. Теперь он стал умнее и будет использовать более «разговорный» язык, написала компания в публикации на X.

Они отметили, что обновленный GPT-4 Turbo обладает улучшенными возможностями письма, математики, логического мышления и кодирования. И доступен он для всех подписчиков ChatGPT версий Plus, Team или Enterprise.

Как пишет TechCrunch, новая модель имеет более современную базу знаний. Ее учили на общедоступных данных до декабря 2023 года, в отличие от предыдущей версии GPT-4 Turbo, закончившейся в апреле 2023 года.

Напомним, компания OpenAI разрешила использовать чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT без регистрации. В OpenAI отметили, что независимо от наличия аккаунта в настройках можно выбрать, предоставляет ли пользователь разрешение на использование запросов для обучения ChatGPT.

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