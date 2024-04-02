ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації — Finance.ua

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ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації

Технології&Авто
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ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
ChatGPT відтепер можна використовувати без реєстрації
Компанія OpenAI дозволила використовувати чат-бот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації.
Про це повідомляє пресслужба OpenAI.
В OpenAI зауважили, що незалежно від наявності облікового запису в налаштуваннях можна обрати, чи надає користувач дозвіл на використання запитів для навчання ChatGPT.
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Також відтепер діють додаткові засоби захисту вмісту, як-от блокування підказок і генерацій у ширшому діапазоні категорій.
За словами розробників, створення облікового запису має багато переваг, зокрема можливість зберігати та переглядати історію чатів, ділитися ними та розблокувати додаткові функції, наприклад, голосові розмови та спеціальні інструкції.
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За даними розробників, понад 100 мільйонів людей у ​​185 країнах щотижня використовують ChatGPT.
«Від сьогодні ви можете миттєво використовувати ChatGPT, не реєструючись. Ми розгортаємо це поступово, щоб зробити ШІ доступним для всіх, хто цікавиться його можливостями», — додали в компанії.
За матеріалами:
Українська правда
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