OpenAI став одним із найдорожчих стартапів в історії людства — Finance.ua

OpenAI став одним із найдорожчих стартапів в історії людства
Компанія OpenAI у 2023 році сколихнула увесь світ завдяки чату GPT на основі штучного інтелекту. Проте один з останніх кроків стартапу свідчить про важливі зміни.
Про це пише Bloomberg.
Повідомляють, що компанія OpenAI завершила угоду, згідно з якою співробітники зможуть продавати свої частки акцій. Згідно з тендерною пропозицією, стартап у сфері штучного інтелекту оцінюють у 86 мільярдів доларів.
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Варто додати, що розпродаж цінних паперів планували почати ще у 2023 році. Цьому завадило рішення рада директорів OpenAI про відсторонення від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.
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