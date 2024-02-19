OpenAI став одним із найдорожчих стартапів в історії людства — Finance.ua

OpenAI став одним із найдорожчих стартапів в історії людства Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

OpenAI став одним із найдорожчих стартапів в історії людства

Компанія OpenAI у 2023 році сколихнула увесь світ завдяки чату GPT на основі штучного інтелекту. Проте один з останніх кроків стартапу свідчить про важливі зміни.

Про це пише Bloomberg

Повідомляють, що компанія OpenAI завершила угоду, згідно з якою співробітники зможуть продавати свої частки акцій. Згідно з тендерною пропозицією, стартап у сфері штучного інтелекту оцінюють у 86 мільярдів доларів.

Читайте також OpenAI покращив пам’ять ChatGPT

Це робить OpenAI одним з найдорожчих стартапів в історії людства. Очолить угоду венчурна фірма Thrive Capital.

Варто додати, що розпродаж цінних паперів планували почати ще у 2023 році. Цьому завадило рішення рада директорів OpenAI про відсторонення від посади головного виконавчого директора Сема Альтмана.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.