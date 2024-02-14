OpenAI покращив пам’ять ChatGPT — Finance.ua

OpenAI покращив пам’ять ChatGPT Сьогодні 22:13 — Технології&Авто

OpenAI покращив пам’ять ChatGPT

Компанія OpenAI випустила нову версію свого популярного чат-бота ChatGPT, який тепер запам’ятовуватиме слова користувачів, щоб використовувати цю інформацію в майбутніх розмовах.

Наприклад, якщо користувач у розмові з чат-ботом згадує свою доньку Ліну, якій скоро виповниться 5 років, якій подобається рожевий колір і яка любить медуз, то тоді ChatGPT може зберігати цю інформацію та згадати про неї за потреби пізніше.

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Коли той самий користувач просить чат-бота «створити листівку на день народження для своєї доньки», ChatGPT може створити листівку з рожевими медузами з написом «З 5-м днем народження, Ліно!».

Попри те, що ChatGPT тепер може пам’ятати попередні розмови, він усе ще може робити помилки — як і люди.

Коли користувач просить ChatGPT зробити для Ліни листівку до дня народження, чат-бот може створити таку з тонкою помилкою, наприклад написавши «Haippy 5th Birthday! Lina» замість «Happy 5th Birthday! Lina!» (З 5-м днем народження! Ліно!).

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За допомогою цієї нової технології OpenAI продовжує перетворювати ChatGPT на автоматизованого цифрового помічника, який може конкурувати з вже існуючими, такими як Siri від Apple або Alexa від Amazon.

Минулого року компанія вже дозволила користувачам додавати інструкції та особисті вподобання, як наприклад, подробиці про роботу чи кількість членів родини, які чат-бот повинен враховувати під час кожної розмови.

Укрінформ За матеріалами:

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