Річний дохід OpenAI перевищив $2 млрд — Finance.ua
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Річний дохід OpenAI перевищив $2 млрд

Фондовий ринок
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Річний дохід OpenAI перевищив $2 млрд
Річний дохід OpenAI перевищив $2 млрд
Доходи компанії OpenAI, творця ChatGPT, у грудні перевищила позначку $2 млрд.
Про це пише Financial Times з посиланням на двох співрозмовників, знайомих з фінансами компанії.
Доходи OpenAI перевищили $2 млрд у річному обчисленні, а шалений успіх її флагманського продукту ChatGPT виводить компанію в число найбільш швидкозростаючих технологічних компаній в історії, зазначає видання.
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OpenAI, інвестором якої є Microsoft, вважає, що зможе більш ніж подвоїти цей показник у 2025 році завдяки підвищеному інтересу з боку бізнес-клієнтів, які хочуть використовувати інструменти генеративного ШІ у своїй діяльності.
Стрімке зростання дозволило OpenAI потрапити до числа небагатьох компаній Кремнієвої долини, серед яких Google і Meta, що досягли доходу в $1 млрд за десять років з моменту заснування.
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FT нагадала, що OpenAI була заснована у 2015 році як некомерційна дослідницька лабораторія штучного інтелекту, але стала комерційним техногігантом після того, як у 2020 році створила бізнес-підрозділ.
Нагадаємо, у серпні 2023 року річний дохід OpenAI наблизився до $1 млрд. Як зазначало видання Information, ця цифра значно перевищила прогнози, які OpenAI раніше надала акціонерам. У жовтні ця цифра сягнула $1,3 млрд, а у грудні - $1,6 млрд завдяки активному зростанню продажів ChatGPT.
За матеріалами:
Forbes.ua
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