Чипи та ШІ: Гендиректор OpenAI шукає гроші для проєкту, який оцінюють у $5−7 трлн — Finance.ua

Чипи та ШІ: Гендиректор OpenAI шукає гроші для проєкту, який оцінюють у $5−7 трлн Сьогодні 20:30 — Фондовий ринок

Чипи та ШІ: Гендиректор OpenAI шукає гроші для проєкту, який оцінюють у $5−7 трлн

Гендиректор OpenAI Сем Альтман веде переговори з інвесторами про залучення фінансування для ініціативи на збільшення світових потужностей з виробництва чипів і розширення можливостей ШІ.

Про це пише Reuters із посиланням на The Wall Street Journal.

За інформацією видання, такі переговори перебувають на ранній стадії. Вони ведуться, зокрема з інвесторами з ОАЕ. Проєкт називають справді масштабним — за словами інформованих джерел, він може потребувати $5−7 трлн.

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Плани Сема Альтмана зі збору коштів спрямовані на вирішення проблем, що стримують зростання OpenAI. Йдеться про такі перешкоди, як дефіцит ШІ-чипів, необхідних для навчання великих мовних моделей, що лежать в основі таких систем, як ChatGPT.

У межах переговорів Сем Альтман пропонує партнерство між OpenAI, інвесторами, виробниками чипів і постачальниками електроенергії. Разом вони можуть вкласти гроші в будівництво заводів, які потім управлятимуться виробниками чипів.

Нещодавно Bloomberg повідомляв, що Сем Альтман, який працює над залученням мільярдів доларів від інвесторів для виробництва чипів, має намір використати ці гроші для створення мережі заводів із випуску напівпровідників.

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