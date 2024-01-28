Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав три галузі, де ChatGPT особливо корисний — Finance.ua

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав три галузі, де ChatGPT особливо корисний 28.01.2024, 00:31 — Технології&Авто

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман назвав три галузі, де ChatGPT особливо корисний

Чат-бот ChatGPT особливо корисний для працівників трьох конкретних галузей, за словами генерального директора OpenAI Сема Альтмана.

Про це пише Dev.ua.

«Кодування — це, ймовірно, єдина сфера підвищення продуктивності, яка сьогодні нам найбільше цікава. На цей час він (ChatGPT. — Ред.) масово розгорнутий і має масштабне використання», — сказав Сем Альтман під час подкасту Білла Гейтса «Unconfuse Me».

Крім того, за його словами, охорона здоров’я та освіта — це ще дві речі, які розвиваються на «цій кривій».

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Альтман звернув увагу, що ChatGPT найбільше може підвищити продуктивність працівників в цих трьох областях, хоч і не виконає всю роботу за них.

Ось, чим саме може допомогти чат-бот, з аргументами голови OpenAI та інших експертів, пише CNBC:

Кодування — ChatGPT може допомогти програмістам завершити роботу в три рази швидше, ніж зазвичай. Система може допомогти в таких завданнях, як перевірка написаного коду на наявність помилок, написання тестів, відповіді на запитання програміста і навіть генерування нового коду повністю самостійно, додав він. Але кодери повинні діяти обережно та ще раз перевіряти все, що говорить чат-бот. В підсумку це може бути швидше, ніж писати програмний код вручну з самого початку.

— ChatGPT може допомогти програмістам завершити роботу в три рази швидше, ніж зазвичай. Система може допомогти в таких завданнях, як перевірка написаного коду на наявність помилок, написання тестів, відповіді на запитання програміста і навіть генерування нового коду повністю самостійно, додав він. Але кодери повинні діяти обережно та ще раз перевіряти все, що говорить чат-бот. В підсумку це може бути швидше, ніж писати програмний код вручну з самого початку. Освіта — системи ШІ можуть допомогти вчителям розробити навчальний план або персоналізовані плани уроків для конкретних учнів. Вони також можуть заощадити час вчителів, виконуючи за них різні адміністративні завдання, як-от відстеження відвідуваності або надсилання автоматичних нагадувань про завдання. Чат-бот також може бути корисним для вивчення нових мов або програм репетиторства для студентів у віддалених і недостатньо забезпечених регіонах. Але батьки та вчителі повинні нагадувати учням ніколи не покладатися виключно на штучний інтелект, бо він може помилятись, сказав психолог Барнардського коледжу доктор Това Кляйн минулого року CNBC Make It.

— системи ШІ можуть допомогти вчителям розробити навчальний план або персоналізовані плани уроків для конкретних учнів. Вони також можуть заощадити час вчителів, виконуючи за них різні адміністративні завдання, як-от відстеження відвідуваності або надсилання автоматичних нагадувань про завдання. Чат-бот також може бути корисним для вивчення нових мов або програм репетиторства для студентів у віддалених і недостатньо забезпечених регіонах. Але батьки та вчителі повинні нагадувати учням ніколи не покладатися виключно на штучний інтелект, бо він може помилятись, сказав психолог Барнардського коледжу доктор Това Кляйн минулого року CNBC Make It. Охорона здоров’я — чат-бот OpenAI вже пройшов іспит на медичне ліцензування в США, хоча експерти попереджають, що схильність системи до помилок робить її малоймовірною для більшості пацієнтів у найближчому майбутньому. Але інструменти штучного інтелекту можуть принести користь лікарям, слугуючи цифровим помічником, який допомагає виконувати трудомісткі адміністративні завдання, як-от оформлення страхових документів, заявив торік президент Американської медичної асоціації Джессі Еренфельд. Крім того, ШІ-інструменти можуть аналізувати дослідження та узагальнювати історії хвороби пацієнтів, окремо відзначила AMA минулого року. Білл Гейтс у своєму блозі 2023 року повідомив, що деякі фармацевтичні компанії використовують ChatGPT для автоматизації частини процесів відкриття та дослідження нових ліків. Але Альтман зазначив, що ця технологія лише в зародковому стані.

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