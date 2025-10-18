Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль Сьогодні 23:18 — Технології&Авто

Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль

Google запускає нову безпекову функцію, яка дозволить у разі втрати пароля до облікового запису звернутись до близьких та друзів по допомогу у відновленні.

Про це пише Neowin та офіційний блог Google

Допомога друзів: як працюватиме нова функція Google

Контакти близьких можна буде додати у власний акаунт Google на сторінці «Мій акаунт» — «Безпека» — розділ «Як зайти у Google» — «Контакти для відновлення».

Ці контакти отримають електронного листа від Google, якщо з якоїсь причини користувач не зможе увійти до власного акаунту.

У разі невдалої спроби зайти в обліковий запис, Google автоматично перенаправить на сторінку відновлення акаунту.

На цій сторінці можна обрати близьку особу, вказавши її контактну інформацію, та згенерувати код, який має знати довірена особа для завершення процесу відновлення.

Користувачі зможуть вказувати до 10 контактів для відновлення акаунту. Після додавання контактів для допомоги у відновленні акаунту ці довірені особи матимуть тиждень для підтвердження запрошення.

Використовувати цей контакт для відновлення облікових записів можна буде тільки протягом семи днів з моменту прийняття запиту.

Після закінчення семиденного терміну потрібно буде повторно надіслати запит або вибрати інший контакт для відновлення.

Google рекомендує вказувати контакти довірених осіб, які можуть відповісти, або надати підтвердження упродовж 15 хвилин у разі необхідності у допомозі.

«Хоча вам слід вибрати людину, якій ви довіряєте, будьте впевнені, що у вашої контактної особи для відновлення не буде доступу до вашого облікового запису або будь-якої особистої інформації», — також попереджають у Google.

Користувачі не можуть додавати контакти довірених осіб для допомоги у відновленні, якщо їхній обліковий запис вже заблокований або перебуває у процесі відновлення.

Користувачі Google Workspace та учасники Advanced Protection не можуть додавати облікові записи для відновлення, але можуть діяти як контактна інформація для інших користувачів, які мають на це право.

Цю функцію не слід плутати з резервною адресою електронної пошти, яка часто є альтернативною, яку можна використовувати для підтвердження вашої особи та отримання оповіщень про підозрілі спроби входу в систему.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.