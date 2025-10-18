0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль

Технології&Авто
37
Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль
Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль
Google запускає нову безпекову функцію, яка дозволить у разі втрати пароля до облікового запису звернутись до близьких та друзів по допомогу у відновленні.
Про це пише Neowin та офіційний блог Google.

Допомога друзів: як працюватиме нова функція Google

Контакти близьких можна буде додати у власний акаунт Google на сторінці «Мій акаунт» — «Безпека» — розділ «Як зайти у Google» — «Контакти для відновлення».
Читайте також
Ці контакти отримають електронного листа від Google, якщо з якоїсь причини користувач не зможе увійти до власного акаунту.
У разі невдалої спроби зайти в обліковий запис, Google автоматично перенаправить на сторінку відновлення акаунту.
На цій сторінці можна обрати близьку особу, вказавши її контактну інформацію, та згенерувати код, який має знати довірена особа для завершення процесу відновлення.
Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль
Користувачі зможуть вказувати до 10 контактів для відновлення акаунту. Після додавання контактів для допомоги у відновленні акаунту ці довірені особи матимуть тиждень для підтвердження запрошення.
Використовувати цей контакт для відновлення облікових записів можна буде тільки протягом семи днів з моменту прийняття запиту.
Після закінчення семиденного терміну потрібно буде повторно надіслати запит або вибрати інший контакт для відновлення.
Читайте також
Google рекомендує вказувати контакти довірених осіб, які можуть відповісти, або надати підтвердження упродовж 15 хвилин у разі необхідності у допомозі.
«Хоча вам слід вибрати людину, якій ви довіряєте, будьте впевнені, що у вашої контактної особи для відновлення не буде доступу до вашого облікового запису або будь-якої особистої інформації», — також попереджають у Google.
Google дозволяє звернутися до друзів, якщо забули пароль
Користувачі не можуть додавати контакти довірених осіб для допомоги у відновленні, якщо їхній обліковий запис вже заблокований або перебуває у процесі відновлення.
Користувачі Google Workspace та учасники Advanced Protection не можуть додавати облікові записи для відновлення, але можуть діяти як контактна інформація для інших користувачів, які мають на це право.
Цю функцію не слід плутати з резервною адресою електронної пошти, яка часто є альтернативною, яку можна використовувати для підтвердження вашої особи та отримання оповіщень про підозрілі спроби входу в систему.
За матеріалами:
ITC.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems