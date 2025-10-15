Рекордна інвестиція: Google вкладе $15 млрд в індійський ШІ-хаб Сьогодні 03:33 — Технології&Авто

Рекордна інвестиція: Google вкладе $15 млрд в індійський ШІ-хаб

Компанія Google оголосила про плани інвестувати 15 млрд доларів протягом п’яти років у створення центру обробки даних зі штучним інтелектом у південному штаті Індії Андхра-Прадеш. Це стане найбільшою інвестицією компанії в Індії, найбільш населеній країні світу.

Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан заявив, що центр у місті Вішакхапатнам стане «найбільшим центром штучного інтелекту» компанії за межами США.

Цього року Google планує витратити близько 85 млрд доларів на розширення центрів обробки даних у світі, адже попит на послуги штучного інтелекту зростає стрімкими темпами. Кампус у Вішакхапатнам матиме початкову потужність 1 гігават.

Напруженість між США та Індією

Інвестиції Google з’являються на фоні дипломатичної напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через тарифи та застій торговельної угоди. Прем’єр-міністр Нарендра Моді закликав до бойкоту іноземних товарів, а американські транснаціональні компанії стикаються з дедалі більшою критикою.

У Google зазначають: «Ця ініціатива створює суттєві економічні та суспільні можливості як для Індії, так і для Сполучених Штатів», не згадуючи про тарифи. За даними Reuters, індійські чиновники проводили приватні зустрічі з керівниками американських компаній, щоб забезпечити сприятливе бізнес-середовище попри торговельне невдоволення.

Індія — ключовий ринок для технологій

Microsoft та Amazon уже інвестували мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних в Індії — країні з майже мільярдом користувачів Інтернету. Індійські мільярдери Гаутам Адані та Мукеш Амбані також розвивають інфраструктуру для центрів обробки даних.

Adani Group та Airtel співпрацюють з Google над новим проєктом, який включає будівництво міжнародного підводного шлюзу. Центри обробки даних для штучного інтелекту потребують величезної обчислювальної потужності, щоб об’єднати тисячі чипів у кластери.

Раніше індійські чиновники оцінювали інвестиції в центр у 10 мільярдів доларів, що створить 188 000 робочих місць.

Виклики та перспективи

Для Alphabet Inc., материнської компанії Google, Індія є ключовим ринком зростання: відеосервіс YouTube має тут найбільшу аудиторію, а телефони Android домінують на ринку смартфонів.

Водночас Google стикається з антимонопольними перевірками та судовими позовами, включно з позовом від болівудської пари, яка оскаржує політику YouTube щодо штучного інтелекту.

