0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рекордна інвестиція: Google вкладе $15 млрд в індійський ШІ-хаб

Технології&Авто
18
Рекордна інвестиція: Google вкладе $15 млрд в індійський ШІ-хаб
Рекордна інвестиція: Google вкладе $15 млрд в індійський ШІ-хаб
Компанія Google оголосила про плани інвестувати 15 млрд доларів протягом п’яти років у створення центру обробки даних зі штучним інтелектом у південному штаті Індії Андхра-Прадеш. Це стане найбільшою інвестицією компанії в Індії, найбільш населеній країні світу.
Про це повідомляє Reuters.
Генеральний директор Google Cloud Томас Куріан заявив, що центр у місті Вішакхапатнам стане «найбільшим центром штучного інтелекту» компанії за межами США.
Цього року Google планує витратити близько 85 млрд доларів на розширення центрів обробки даних у світі, адже попит на послуги штучного інтелекту зростає стрімкими темпами. Кампус у Вішакхапатнам матиме початкову потужність 1 гігават.

Напруженість між США та Індією

Інвестиції Google з’являються на фоні дипломатичної напруженості між Нью-Делі та Вашингтоном через тарифи та застій торговельної угоди. Прем’єр-міністр Нарендра Моді закликав до бойкоту іноземних товарів, а американські транснаціональні компанії стикаються з дедалі більшою критикою.
Читайте також
У Google зазначають: «Ця ініціатива створює суттєві економічні та суспільні можливості як для Індії, так і для Сполучених Штатів», не згадуючи про тарифи. За даними Reuters, індійські чиновники проводили приватні зустрічі з керівниками американських компаній, щоб забезпечити сприятливе бізнес-середовище попри торговельне невдоволення.

Індія — ключовий ринок для технологій

Microsoft та Amazon уже інвестували мільярди доларів у будівництво центрів обробки даних в Індії — країні з майже мільярдом користувачів Інтернету. Індійські мільярдери Гаутам Адані та Мукеш Амбані також розвивають інфраструктуру для центрів обробки даних.
Читайте також
Adani Group та Airtel співпрацюють з Google над новим проєктом, який включає будівництво міжнародного підводного шлюзу. Центри обробки даних для штучного інтелекту потребують величезної обчислювальної потужності, щоб об’єднати тисячі чипів у кластери.
Раніше індійські чиновники оцінювали інвестиції в центр у 10 мільярдів доларів, що створить 188 000 робочих місць.

Виклики та перспективи

Для Alphabet Inc., материнської компанії Google, Індія є ключовим ринком зростання: відеосервіс YouTube має тут найбільшу аудиторію, а телефони Android домінують на ринку смартфонів.
Водночас Google стикається з антимонопольними перевірками та судовими позовами, включно з позовом від болівудської пари, яка оскаржує політику YouTube щодо штучного інтелекту.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems