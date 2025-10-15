Tesla представила новий відтінок кузова (фото)

0 800 307 555
Компанія Tesla додала до своєї палітри електромобілів новий колір — Marine Blue. Він доступний для кросовера Model Y, який випускається на заводі Gigafactory Berlin.
Коштує новий колір автомобіля 1300 євро — стільки ж, скільки варіанти Diamond Black та Stealth Grey.

Новий синій відтінок у палітрі бренду

Marine Blue став третім синім кольором у лінійці Tesla після Deep Metallic Blue та Glacier Blue, які пропонуються на інших ринках. Найдорожчими залишаються Quicksilver і Ultra Red, ціни на які вдвічі вищі за новий відтінок.
Модель Y у новому кольорі Marine Blue проти Deep Blue Metallic (вгорі).
Модель Y у новому кольорі Marine Blue проти Deep Blue Metallic (вгорі).
Marine Blue є частиною стратегії Tesla з оновлення дизайну електромобілів. Експерти зазначають, що такі деталі важливі для бренду, який прагне зберегти преміальний імідж і конкурувати з новинками автосектору 2026 року.
Ця новинка демонструє можливості Gigafactory Berlin, який Ілон Маск називав «найкращим фарбувальним цехом у світі». Раніше завод випускав кольори Quicksilver та Midnight Cherry Red, останній з яких зняли з виробництва через низький попит.
