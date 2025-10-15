Mercedes представив електричний суперкар у ретростилі з автопілотом і ШІ (фото)

0 800 307 555
Технології&Авто
37
Mercedes-Benz презентував новий Vision Iconic. Велике електричне купе демонструє новий напрям у дизайні німецької марки та отримало цілий набір сучасних технологій.
Про авто розповіли на офіційному сайті німецького автовиробника.
Концепт Mercedes Vision Iconic поєднує класичний дизайн із сучасними технологіями.
Новий Mercedes Vision Iconic — велике спортивно-туристичне купе завдовжки понад 5 метрів. Його творці запозичили деталі дизайну в знаменитого суперкара Mercedes 300SL Gullwing 1954 року та рідкісного купе Mercedes 540K Autobahn Kurier 1938 року.
Електромобіль Mercedes Vision Iconic вирізняється елегантним обтічним силуетом із довгим капотом, вигнутим дахом та короткою звуженою «кормою». Його двері відкриваються проти руху. А от передня частина з широкою решіткою радіатора та трипроменевими зірками у фарах витримана у дусі новітнього кросовера Mercedes GLC EQ.
Салон Mercedes Vision Iconic витриманий у стилістиці ар-деко. В оздобленні використано оксамит, а чимало деталей пофарбовано у золотистий колір. Прозора передня панель нагадує за формою дирижаблі Zeppelin.
Суперкар Mercedes отримав інноваційний штучний інтелект із нейроморфним комп’ютером, який імітує роботу людського мозку. Також встановлено автопілот четвертого рівня, який дозволяє водієві не стежити за дорогою.
Характеристики Mercedes Vision Iconic не розкривають, проте зазначено, що купе оснастили потужною електричною установкою. Окрім традиційної батареї є сонячні панелі, які покривають кузов: вони здатні додати до 12 000 км запасу ходу на рік. Також встановлено систему керування по дротах (steer-by-wire) і поворотні задні колеса.
