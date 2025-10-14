0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Google додада редактор Nano Banana у «Пошук» (відео)

Технології&Авто
20
Google додада редактор Nano Banana у «Пошук» (відео)
Google додада редактор Nano Banana у «Пошук» (відео), www.generativeaipub.com
Google розширює можливості свого редактора зображень Nano Banana — тепер редагувати фото можна безпосередньо у «Пошуку» та сервісі NotebookLM.
Про це компанія повідомила в особистому блозі.

Що сталося

Ще у серпні Google представила нову модель редагування зображень Nano Banana з Gemini 2.5 Flash Image. Вона швидко набрала популярності — користувачі вже створили понад 5 млрд зображень. Функція допомогла Gemini стати найпопулярнішим безплатним застосунком у США та Великій Британії, випередивши ChatGPT від OpenAI.
Читайте також
Тепер Google інтегрує Nano Banana у свій сервіс «Пошуку» та NotebookLM, раніше вона була доступна лише у застосунку Gemini.

Чому це цікаво

Інтеграція Nano Banana зробить візуальну роботу доступнішою для кожного користувача — без потреби відкривати окремий застосунок:
  • у пошуку Google можна буде зробити фото через «Об'єктив» або вибрати його з галереї, а потім відредагувати за допомогою ШІ;
  • у NotebookLM Nano Banana зробить відеоогляди ще кориснішими. Він додає шість нових стилів, наприклад, акварель і аніме, щоб генерувати контекстні ілюстрації з ваших джерел.
За матеріалами:
vctr.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems