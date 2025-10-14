Google додада редактор Nano Banana у «Пошук» (відео)
Google розширює можливості свого редактора зображень Nano Banana — тепер редагувати фото можна безпосередньо у «Пошуку» та сервісі NotebookLM.
Про це компанія повідомила в особистому блозі.
Що сталося
Ще у серпні Google представила нову модель редагування зображень Nano Banana з Gemini 2.5 Flash Image. Вона швидко набрала популярності — користувачі вже створили понад 5 млрд зображень. Функція допомогла Gemini стати найпопулярнішим безплатним застосунком у США та Великій Британії, випередивши ChatGPT від OpenAI.
Тепер Google інтегрує Nano Banana у свій сервіс «Пошуку» та NotebookLM, раніше вона була доступна лише у застосунку Gemini.
Чому це цікаво
Інтеграція Nano Banana зробить візуальну роботу доступнішою для кожного користувача — без потреби відкривати окремий застосунок:
- у пошуку Google можна буде зробити фото через «Об'єктив» або вибрати його з галереї, а потім відредагувати за допомогою ШІ;
- у NotebookLM Nano Banana зробить відеоогляди ще кориснішими. Він додає шість нових стилів, наприклад, акварель і аніме, щоб генерувати контекстні ілюстрації з ваших джерел.
