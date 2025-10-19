0 800 307 555
укр
У Китаї презентували оновлений Zeekr 001 (фото)

Технології&Авто
17
Компанія Zeekr представила оновлений Zeekr 001 2026 модельного року, який отримав суттєві технічні й візуальні зміни. Ціни варіюються від 269 800 до 329 800 юанів (близько 37 900−46 400 доларів США) залежно від версії.
Про це пише CarNesChina.
Електричний фастбек тепер пропонує чотири модифікації — Max (95 або 103 кВт-год, задній чи повний привід), Ultra та Ultra+ (обидві зі 103 кВт-год і повним приводом). Для ранніх замовників діє знижка 10 000 юанів при обміні старого авто до кінця року.

Технічні оновлення

Головне нововведення — електрична архітектура 900 В, яка замінила стару систему на 800 В.
У двомоторних версіях потужність досягає 680 кВт (925 Нм), що дозволяє розганятися до 100 км/год за 2,83 секунди та розвивати швидкість до 280 км/год.
Акумулятор на 103 кВт-год з потрійним літієвим хімічним складом забезпечує запас ходу до 810 км (CLTC). Завдяки потужності зарядки 12C, батарею можна зарядити з 10 до 80% лише за 7 хвилин.

Підвіска та керованість

Усі версії Zeekr 001 оснащені закритою двокамерною пневматичною підвіскою з адаптивним демпфуванням CCD та системою Smart Magic Carpet, що регулює просвіт у діапазоні 85 мм (до 206 мм максимально).
Автопілот і безпека

Модель отримала оновлену систему допомоги водієві H7, укомплектовану чіпом Thor-U з обчислювальною потужністю 700 TOPS.
У комплексі — 31 сенсор, включно з LiDAR. Власники попередніх Zeekr 001 з LiDAR зможуть пізніше оновити авто до H7 через програму модернізації.

Дизайн і салон

Модель зберегла фірмовий силует фастбека, проте змінився передній і задній бампер, а також з’явилися нові кольори — Mysterious Purple і Star Grey.
У салоні — 16-дюймовий центральний дисплей, 13-дюймова цифрова панель, AR-HUD та окремий 8-дюймовий екран для задніх пасажирів.
Аудіосистема Zeekr Sound Max має 29 динаміків потужністю 4680 Вт, а сидіння отримали підігрів, вентиляцію та 3D-масаж із 20 зонами впливу. Задні сидіння регулюються на кут до 125° і мають електричні підніжки.

Конкуренти

Zeekr 001 2026 року позиціонується в преміальному сегменті й конкурує з Xpeng P7 та Xiaomi SU7, пропонуючи вищу продуктивність і рівень оснащення.
Вірогідно, вже зовсім скоро оновлений Zeekr 001 можна буде побачити на наших дорогах, оскільки імпорт електромобілів з Китаю до України зараз на піку.
За матеріалами:
Телеканал 24
Авто
