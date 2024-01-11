OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store — Finance.ua
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OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store

Технології&Авто
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OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store
OpenAI офіційно запустила маркетплейс чат-ботів GPT Store
Компанія OpenAI запустила інтернет-магазин, де люди можуть ділитися кастомізованими версіями популярного чат-бота ChatGPT.
Про це пише Bloomberg.
Спочатку OpenAI заявляла, що планує відкрити магазин в листопаді, але відклала запуск до початку 2024 року, посилаючись на перерву, викликану звільненням і відновленням на посаді головного виконавчого директора Сема Альтмана.
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«Новий магазин, який у середу став доступним для платних користувачів ChatGPT, збиратиме чат-ботів, які користувачі створюють для різноманітних завдань, наприклад, версію ChatGPT, яка може навчати дитину математики або придумувати яскраві рецепти коктейлів. Маркетплейс під назвою GPT Store включатиме чат-ботів, якими користувачі вирішили поділитися публічно. Зрештою, він дозволить людям заробляти гроші на своїх творіннях — так само, як це роблять магазини додатків від Apple Inc. або Google Alphabet Inc», — пише агентство.
Подібно до цих магазинів додатків, GPT Store від OpenAI дозволить користувачам бачити найпопулярніші та найтрендовіші чат-боти в таблиці лідерів і шукати їх за категоріями. У своєму блозі компанія повідомила, що на сьогодні люди створили 3 мільйони власних чат-ботів, хоча не було зрозуміло, скільки з них доступно через магазин на момент запуску.
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«Запуск магазину відбувається в той період, коли OpenAI працює над створенням своєї екосистеми послуг і пошуком нових джерел доходу. У середу OpenAI також анонсувала новий платний рівень ChatGPT для компаній з невеликими командами, вартість якого починається від 25 дол. на місяць за користувача. OpenAI вперше запустила корпоративну версію ChatGPT з додатковими функціями і захистом конфіденційності в серпні», — додає Bloomberg.
Люди, які платять за доступ до ChatGPT — включаючи корпоративних клієнтів і підписників ChatGPT Plus — мають право використовувати або створювати власні GPT. Спочатку користувачі не зможуть отримувати прибуток від своїх чат-ботів, заявили в OpenAI.
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Але протягом перших трьох місяців року компанія поділиться подробицями про те, як люди можуть заробляти на них гроші. У своєму блозі компанія повідомила, що люди в США отримуватимуть виплати «на основі взаємодії користувачів» з їхніми чат-ботами.
Компанія буде додавати нові GPT на маркетплейс щотижня.
На момент запуску серед чат-ботів, які OpenAI виділила, був один від компанії Canva, який допомагає людям створювати логотипи і листівки, а також інший, який рекомендує прогулянкові пішохідні маршрути.
За матеріалами:
Економічна Правда
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