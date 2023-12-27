OpenAI планує залучити $100 млрд фінансування — Finance.ua
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OpenAI планує залучити $100 млрд фінансування

Фондовий ринок
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OpenAI планує залучити $100 млрд фінансування
OpenAI планує залучити $100 млрд фінансування
Стартап OpenAI, який є розробником ChatGPT, перебуває на початковій стадії переговорів про залучення нового раунду фінансування з оцінкою $100 млрд. В разі успіху OpenAI отримає звання одного із найдорожчих стартапів у світі, поступившись лише компанії Ілона Маска SpaceX.
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно джерел, такі деталі, як оцінка, умови і строки фінансування остаточно ще не узгоджені і можуть змінитися.
Стрімко зростаюча оцінка OpenAI буквально відображає божевілля штучного інтелекту, яке почалося рік тому після запуску ChatGPT — чат-бота, здатного складати речення і навіть вірші за допомогою простих підказок.
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Компанія стала найпопулярнішим стартапом Кремнієвої долини, залучила $13 млрд від Microsoft Corp. і дала нову оцінку перспективам ШІ, змінила ландшафт технологічної галузі за кілька місяців.
Нагадаємо, деякий час майбутнє OpenAI було під загрозою. У листопаді 2023 року співзасновник і генеральний директор стартапу Сем Альтман був звільнений з посади. Як повідомляло агентство Reuters, напередодні його звільнення декілька співробітників компанії написали листа раді директорів. У ньому було попередження про потужне відкриття ШІ, яке, за їх словами, може становити загрозу для людства. Саме це і підштовхнуло раду директорів до такого кадрового рішення. Але, оскільки на бік Альтмана стали майже всі співробітники OpenAI, його не тільки повернули на посаду, але й призначили нову раду директорів.
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