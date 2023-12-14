OpenAI відновила реєстрацію на платну версію ChatGPT — Finance.ua

OpenAI відновила реєстрацію на платну версію ChatGPT
OpenAI відновила реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus.
Про це повідомив гендиректор компанії Сем Альтман у X (раніше Twitter).
Він подякував користувачам за терпіння, поки команда OpenAI шукала більше графічних процесорів.
Що сталося?
У листопаді Сем Альтман повідомив, що компанія тимчасово припинила реєстрацію нових користувачів ChatGPT Plus через різке зростання попиту. Їхні сервери не змогли впоратися з напливом людей, які захотіли випробувати нові функції чат-бота.
Через ажіотаж деякі користувачі навіть почали здавати в оренду свої облікові записи ChatGPT Plus на eBay щонайменше за $12.
Підписка на ChatGPT Plus за $20 на місяць надає користувачам пріоритетний доступ до чат-бота під час високої завантаженості сервісу, а також можливість використовувати найновіші моделі OpenAI, зокрема GPT-4.
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На конференції OpenAI Day у листопаді 2023 року розробники представили низку нових функцій. Серед них — ChatGPTs, що дозволяє налаштувати чат-бот для конкретного сценарію.
Крім того, користувачі ChatGPT Plus можуть завантажувати та аналізувати текстові документи, зображення, а також спілкуватися з сервісом за допомогою голосу.
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