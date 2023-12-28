The New York Times подала позов проти OpenAI та Microsoft — Finance.ua

The New York Times подала позов проти OpenAI та Microsoft Сьогодні 23:31 — Фондовий ринок

The New York Times подала позов проти OpenAI та Microsoft

Американське видання The New York Times подало позов проти технологічних компаній OpenAI та Microsoft за порушення авторських прав з використанням технологій штучного інтелекту (ШІ).

Про це йдеться в повідомленні на сайті видання.

Предмет суперечки — несанкціоноване використання інформаційних продуктів для навчання нейромереж.

Читайте також OpenAI планує залучити $100 млрд фінансування

«Газета The New York Times подала до суду на OpenAI і Microsoft за порушення авторських прав, відкривши новий фронт у юридичній боротьбі за несанкціоноване використання опублікованих робіт для навчання технологій штучного інтелекту», — йдеться в повідомленні.

У позові, поданому до Федерального окружного суду Манхеттена, стверджується, що мільйони статей, опублікованих NYT, були використані для навчання автоматизованих чат-ботів, які тепер конкурують із новинним виданням як джерело надійної інформації.

Читайте також OpenAI відновила реєстрацію на платну версію ChatGPT

У позові також зазначається, що великі мовні моделі (LLM) OpenAI та Microsoft, на яких засновані ChatGPT та Copilot, «можуть генерувати вихідні дані, які дослівно відтворюють контент NYT, точно резюмують його та імітують його виразний стиль». Це «підриває та шкодить» відносинам Times із читачами, а також позбавляє його «підписок, ліцензування, реклами та партнерських доходів».

Видавець наголошує, що ці моделі ШІ «загрожують високоякісній журналістиці», завдаючи шкоди здатності агентств новин захищати і монетизувати контент.

У позові наводиться кілька прикладів, коли чат-бот надавав користувачам майже дослівні уривки зі статей Times, для перегляду яких в іншому випадку потрібна була б платна підписка.

NYT вимагає від OpenAI та Microsoft знищити всі моделі чат-ботів та навчальні дані, в яких використовуються її матеріали. Також видання наполягає на багатомільярдній компенсації, сума якої не розголошується.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.