OpenAI переманює дослідників Google, обіцяючи компенсації у $10 мільйонів — Finance.ua

OpenAI переманює дослідників Google, обіцяючи компенсації у $10 мільйонів Вчора 05:48 — Світ

OpenAI переманює дослідників Google, обіцяючи компенсації у $10 мільйонів

Компанія OpenAI, яка розробила популярний чат-бот ChatGPT та розпочала технологічні перегони у сфері штучного інтелекту, намагається переманити найкращих дослідників Google.

Про це повідомляє Business Insider.

Просто зараз OpenAI планує продати наявні акції на суму $86 мільярдів. Йдеться про продаж акцій співробітників — таким чином вони зможуть реалізувати свої опціони. Цей хід має різко підвищити поточну оцінку компанії у $27−29 мільярдів.

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Рекрутери компанії, які контактують зі співробітниками Google, обіцяють топфахівцям від $5 млн до $10 млн компенсаційного пакета після продажу акцій.

Як зазначає Business Insider, до цього часу OpenAI вдається успішно переманювати фахівців з Google і Meta для роботи над своїм чат-ботом. Так, до розробки першої версії ChatGPT були долучені щонайменше п’ять колишніх дослідників Google.

OpenAI вже найняла щонайменше 93 людини, які раніше працювали в Google і Meta. Станом на лютий 2023 року, в компанії працювали близько 59 колишніх співробітників Google і близько 34 колишніх співробітників Meta, згідно з даними LeadGenius і Punks & Pinstripes.

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Відповідно до наявної в інтернеті вакансії інженера-дослідника в OpenAI, річний оклад, який обіцяє компанія, складає від $245 000 до $450 000. Також співробітник може очікувати на «щедрий акціонерний капітал» та інші бенефіти — йдеться, зокрема, про опціони.

Станом на сьогодні головний акціонер OpenAI — Microsoft, котра вклала у стартап понад $11 млрд. У найближчий рік OpenAI планує отримати $1 млрд виторгу, проєкт все ще залишається гравцем номер один на ринку, попри спроби конкурентів змістити компанію з позицій лідера у сфері штучного інтелекту.

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