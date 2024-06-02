В Telegram появился ИИ-помощник от Microsoft — Finance.ua

В Telegram появился ИИ-помощник от Microsoft 02.06.2024, 01:02 — Технологии&Авто

В Telegram появился ИИ-помощник от Microsoft

Корпорация Microsoft сообщила , что ее чат-бот Copilot, работающий на базе искусственного интеллекта, стал доступен в мессенджере Telegram.

На данный момент пользователям доступна бета-версия с ограничением до 30 запросов в сутки.

Чтобы воспользоваться ботом, необходимо перейти по ссылке и пройти процедуру верификации. Сервис потребует подтвердить мобильный номер.

ИИ-помощник Copilot предназначен для выполнения различных задач и ответов на вопросы пользователей непосредственно в приложении.

К примеру, бота можно попросить составить список хороших фильмов или сериалов, дать рецепт вкусного торта, написать или отредактировать письмо и многое другое.

Он использует наиболее продвинутую обширную языковую модель OpenAI, GPT-4 Turbo.

В текущей версии «телеграммный» Copilot поддерживает только текстовые запросы, в то время как в мобильном клиенте и вебверсии можно использовать текстовые, голосовые и фотозапросы.

По сути, Microsoft Copilot — единственный способ бесплатно общаться с GPT-4, поскольку текущая бесплатная версия ChatGPT все еще основывается на GPT-3.5 с довольно жесткими ограничениями, которая уступает Copilot по многим задачам.

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