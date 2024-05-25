Стало известно, сколько OpenAI заработала на мобильном приложении после запуска ChatGPT-4o — Finance.ua
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Стало известно, сколько OpenAI заработала на мобильном приложении после запуска ChatGPT-4o

Фондовый рынок
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Стало известно, сколько OpenAI заработала на мобильном приложении после запуска ChatGPT-4o
Стало известно, сколько OpenAI заработала на мобильном приложении после запуска ChatGPT-4o
Запуск ChatGPT-4o привел к крупнейшему в истории OpenAI скачку доходов на мобильных устройствах, несмотря на то, что обновленная ИИ-модель находится в свободном доступе в Интернете. Мобильное приложение ChatGPT заработало $4,2 млн за неделю.
Об этом пишет TechCrunch.
Хотя OpenAI заявил, что GPT-4o будет в свободном доступе, это обещание не распространяется на пользователей мобильного приложения ChatGPT.
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В мобильном приложении ChatGPT-4o доступен по подписке за $19,99 в месяц.
После выхода обновленной модели спрос на подписку среди мобильных пользователей стремительно вырос и привел к крупнейшему в истории OpenAI скачку доходов на мобильных устройствах.
В частности, в день запуска чистый доход мобильного приложения вырос на 22% (после вычета комиссий App Store и Google Play).
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14 мая доходы приложения достигли $900 тыс., что почти вдвое больше среднего дневного дохода ($491 тыс.). Всего за прошедшую неделю приложение ChatGPT заработало $4,2 млн.
Большая часть доходов пришла от пользователей iOS — 81%. Самым прибыльным рынком оказались США — $1,8 млн в неделю.
Напомним, компания OpenAI 14 мая запустила обновленную версию своей ИИ-модели GPT-4 — GPT-4o. Эта модель гораздо более быстрая и улучшает возможности работы с текстом, изображениями и звуком.
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GPT-4o получила новую технологию голосового режима для непосредственного общения с ChatGPT.
В OpenAI всегда хотели сделать голосовой разговор с ChatGPT похожим на разговор с реальным человеком, но задержка с ответом портила погружение.
Компания внедрила в GPT-4o технологии для максимально естественного общения с чатботом.
По материалам:
Forbes
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