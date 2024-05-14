OpenAI представила GPT-4o: що вміє нова модель ШІ — Finance.ua

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OpenAI представила GPT-4o: що вміє нова модель ШІ

Технології&Авто
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OpenAI представила GPT-4o: що вміє нова модель ШІ
OpenAI представила GPT-4o: що вміє нова модель ШІ
OpenAI представила мовну модель штучного інтелекту GPT-4o. Компанія заявляє, що модель працюватиме так само як GPT-4, але набагато швидше.

Що вміє оновлений GPT-4o

GPT-4o також отримала нову технологію голосового режиму для безпосереднього спілкування з ChatGPT. В OpenAI завжди хотіли зробити голосову розмову з ChatGPT подібною до розмови з реальною людиною, але затримка з відповіддю псувала занурення. Компанія впровадила в GPT-4o технології для максимально природного спілкування з чатботом.
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OpenAI провела демонстрацію розмови з GPT-4o за допомогою голосу. GPT-4o не лише відповіла майже миттєво, коли доповідач закінчив розмову. ШІ також відповів перетворенням тексту в мовлення з повноцінним відчуттям спілкування у реальному часі.
Під час іншої демонстрації GPT-4o розповіла казку на ніч із підказкою «робота та любов». У середині розповіді втрутився Марк з OpenAI та попросив GPT-4o відкоригувати емоції. GPT-4o змінювала голос залежно від запитань, від драматичного виступу до холодного, роботизованого тону. Зрештою GPT-4o навіть заспівала.
У наступній демонстрації на папері написали рівняння та показали його GPT-4o через камеру телефону. GPT-4o попросили допомогти розв’язати, але не казати одразу відповідь. ШІ провів демонстратора через процедуру розв’язання рівняння, подібно до того, як це зробив би вчитель математики. Крім того, він навіть дав відповідь на типове запитання: «Коли я зможу скористатися цим у реальному житті?».

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GPT-4o також використали, щоб перевірити код. Модель змогла не тільки пояснити, що робить код, але й сказати, що станеться, якщо змінити певні його частини. Також на демонстрації показали, що GPT-4o може виступати як голосовий перекладач між двома людьми, що розмовляли різними мовами.
Зазвичай, коли OpenAI анонсує нову версію своєї моделі ChatGPT, вона обмежена платним доступом. Однак компанія вирішила дозволити кожному користуватися цією новою технологією, хоча платні користувачі матимуть набагато більше можливостей. Нова технологія буде розгорнута в найближчі кілька тижнів. Невдовзі буде розгорнутий застосунок ChatGPT для настільних ПК з голосовими та візуальними можливостями.
За матеріалами:
ITC.ua
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