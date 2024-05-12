Конкурент Google Search: OpenAI розробляє повноцінний пошук для ChatGPT — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Конкурент Google Search: OpenAI розробляє повноцінний пошук для ChatGPT — Bloomberg

Фондовий ринок
7
Конкурент Google Search: OpenAI розробляє повноцінний пошук для ChatGPT — Bloomberg
Конкурент Google Search: OpenAI розробляє повноцінний пошук для ChatGPT — Bloomberg
Компанія OpenAI розробляє для ChatGPT функцію пошуку в інтернеті, яка потенційно зможе конкурувати з пошуковиком Google Search.
По це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
Читайте також
Ця функція дозволить користувачам ставити ChatGPT запитання й отримувати відповіді, які використовують деталі з інтернету з посиланнями на, наприклад, статті у Вікіпедії та дописи в блогах.
Одна з версій продукту також використовує зображення поряд з письмовими відповідями на запитання, коли вони доречні.
Наприклад, якщо користувач запитав ChatGPT, як змінити дверну ручку, результати можуть містити схему, що ілюструє завдання.
Читайте також
При цьому в ChatGPT вже є функція автоматичного підтягування результатів пошуку в інтернеті, однак вона доступна лише за передплатою і може давати хибні або некоректні відповіді.
Нагадаємо, Microsoft розробила генеративну модель штучного інтелекту на основі GPT-4 спеціально для американських спецслужб. Вона працює без підключення до інтернету.

Як заробити за допомогою штучного інтелекту

За матеріалами:
theБабель
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.