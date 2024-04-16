OpenAI оновила ChatGPT для підписників — Finance.ua

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OpenAI оновила ChatGPT для підписників

Технології&Авто
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OpenAI оновила ChatGPT для підписників
OpenAI оновила ChatGPT для підписників
Компанія OpenAI оновила свій чатбот на основі штучного інтелекту — ChatGPT. Тепер він став розумнішим і буде використовувати «більш розмовну» мову, написала компанія в публікації на X.
Вони зазначили, що оновлений GPT-4 Turbo має покращені можливості письма, математики, логічного мислення та кодування. І доступний він для всіх підписників ChatGPT версій Plus, Team або Enterprise.
Як пише TechCrunch, нова модель має сучаснішу базу знань. Її вчили на загальнодоступних даних до грудня 2023 року, на відміну від попередньої версії GPT-4 Turbo, яка закінчилася у квітні 2023 року.
Нагадаємо, компанія OpenAI дозволила використовувати чатбот на основі штучного інтелекту ChatGPT без реєстрації. В OpenAI зауважили, що незалежно від наявності облікового запису в налаштуваннях можна обрати, чи надає користувач дозвіл на використання запитів для навчання ChatGPT.
За матеріалами:
Ain.Ua
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