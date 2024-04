Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ — Finance.ua

Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ 22.04.2024, 02:12 — Технології&Авто

Британська компанія Nothing представила оновлені навушники Nothing Ear та Nothing Ear з інтегрованим штучним інтелектом ChatGPT, що дозволить власникам смартфонів Nothing взаємодіяти з чат-ботом на ходу.

Про це розповіли у пресслужбі компанії.

Навушники Nothing Ear можуть працювати до 8,5 годин прослуховування без підзарядки та до 40 годин з додатковими підзарядками в кейсі. Модель Ear (a) має тривалішу автономність — 9,5 годин без підзарядки і 42,5 годин з підзарядками.

Цікавою особливістю моделі Ear (a) є новий колір — жовтий, що є першим кольором в лінійці продуктів компанії, хоча дизайн обох моделей залишається однаковим.

Технічно обидві моделі обладнані однаковою системою активного шумозаглушення, здатною редукувати шум до 45 дБ — вдвічі більше ефективності порівняно з попередньою моделлю Ear 2.

«Ear автоматично перевіряє наявність витоку шуму між навушником і слуховим проходом, а потім застосовує більше шумозаглушення, щоб компенсувати це. Таким чином, ви отримаєте найкраще шумозаглушення», — зазначили у компанії.

Навушники Nothing Ear забезпечують передачу звуку з якістю до 1 Мбіт/с та частотою 24 біт/192 кГц завдяки кодеку LHDC 5.0, тоді як Ear (a) пропонують передачу до 990 кбіт/с з частотою до 24 біт/96 кГц через кодек LDAC по Bluetooth 5.3.

Щодо захисту, обидві пари навушників мають IP54 стандарт захисту від пилу та води. Кейс дорожчої моделі Ear має більш високий рівень захисту IP55, у порівнянні з рейтингом IPX2 для кейсу моделі Ear (a).

Навушники можна передзамовити на офіційному сайті за ціною $149 та $99 відповідно. Вони будуть доступні з 22 квітня.

