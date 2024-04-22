Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ — Finance.ua

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Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ

Технології&Авто
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Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ
Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ
Британська компанія Nothing представила оновлені навушники Nothing Ear та Nothing Ear з інтегрованим штучним інтелектом ChatGPT, що дозволить власникам смартфонів Nothing взаємодіяти з чат-ботом на ходу.
Про це розповіли у пресслужбі компанії.
Навушники Nothing Ear можуть працювати до 8,5 годин прослуховування без підзарядки та до 40 годин з додатковими підзарядками в кейсі. Модель Ear (a) має тривалішу автономність — 9,5 годин без підзарядки і 42,5 годин з підзарядками.
Цікавою особливістю моделі Ear (a) є новий колір — жовтий, що є першим кольором в лінійці продуктів компанії, хоча дизайн обох моделей залишається однаковим.
Nothing представила оновлені навушники Ear з інтегрованим ChatGPТ
Технічно обидві моделі обладнані однаковою системою активного шумозаглушення, здатною редукувати шум до 45 дБ — вдвічі більше ефективності порівняно з попередньою моделлю Ear 2.
«Ear автоматично перевіряє наявність витоку шуму між навушником і слуховим проходом, а потім застосовує більше шумозаглушення, щоб компенсувати це. Таким чином, ви отримаєте найкраще шумозаглушення», — зазначили у компанії.
Навушники Nothing Ear забезпечують передачу звуку з якістю до 1 Мбіт/с та частотою 24 біт/192 кГц завдяки кодеку LHDC 5.0, тоді як Ear (a) пропонують передачу до 990 кбіт/с з частотою до 24 біт/96 кГц через кодек LDAC по Bluetooth 5.3.
Щодо захисту, обидві пари навушників мають IP54 стандарт захисту від пилу та води. Кейс дорожчої моделі Ear має більш високий рівень захисту IP55, у порівнянні з рейтингом IPX2 для кейсу моделі Ear (a).
Навушники можна передзамовити на офіційному сайті за ціною $149 та $99 відповідно. Вони будуть доступні з 22 квітня.
За матеріалами:
Діло
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