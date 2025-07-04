Tesla стикається з другим роком падіння продажів після поганого кварталу — Finance.ua

Tesla стикається з другим роком падіння продажів після поганого кварталу Сьогодні 03:31 — Фондовий ринок

Tesla стикається з другим роком падіння продажів після поганого кварталу

Tesla оновила статистику другого кварталу 2025 року: компанія доставила 384 122 авто, що на 13,5 % менше за аналогічний період 2024 року — і це другий квартал поспіль із падінням продажів. Така динаміка ставить під загрозу плани зростання продажів на рік загалом.

Про це пише Reuters

Деталі квартального звіту

У другому кварталі Tesla доставила 384 122 електромобілі, порівняно з 443 956 у Q2 2024 — падіння на 13,5 %.

Це був другий квартал поспіль, коли поставки нижчі за річний показник, що дає можливість другому року поспіль завершитися зі зниженням продажів.

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Аналітики прогнозували поставки близько 394 000 авто, із мінімумом 360 000, тож фактичні результати виявилися трохи кращими за очікування.

Проте загальна картина виглядає хвилююче — обсяги поставок у першій половині року скоротилися на понад 100 000 автомобілів у порівнянні з 2024 роком.

Причини падіння продажів

1. Конкуренція на ринку електромобілів.

Tesla більше не є беззаперечним лідером на глобальному ринку EV. Компанії BYD, General Motors, Volkswagen, BMW та інші активно розширюють свої лінійки електромобілів, пропонуючи моделі з кращим співвідношенням ціни й функціональності. Це знижує ринкову частку Tesla навіть на її традиційно сильних ринках.

2. Застарілий модельний ряд.

Хоча Tesla оновлює Model Y, перехідний період супроводжувався призупиненням виробництва, що суттєво зменшило обсяги поставок. Брак нових бюджетних моделей на тлі агресивного ціноутворення конкурентів також негативно впливає на попит.

3. Політичний імідж Ілона Маска.

Висловлювання Маска, його відкрита підтримка правих політичних рухів та зв’язки з Дональдом Трампом викликають суспільну полеміку. Це спричиняє хвилі критики, заклики до бойкоту продукції Tesla і втрату лояльності серед певних категорій споживачів, зокрема у США та Європі.

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