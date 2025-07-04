Honor представила «найтонший» складаний смартфон (фото) — Finance.ua

Honor представила «найтонший» складаний смартфон (фото) 04.07.2025, 01:39 — Технології&Авто

Honor представила «найтонший» складаний смартфон (фото)

Новий Honor Magic V5 є «найтоншим» складаним смартфоном у світі, але лише якщо проігнорувати його гігантську камеру та лише в одному кольорі.

Наразі новинка вийшла у Китаї, повідомляє The Verge.

У складеному варіанті товщина білого Magic V5 складає 8,8 міліметра — навіть тонше ніж Oppo Find N5, який має товщину 8,9 мм. Проте Find N5 має майже вдвічі менший модуль камери, який у новому смартфоні Honor вже аж дуже виділяється. Зовнішній дисплей також має діагональ 6,43 дюйма та частоту оновлення 125 Гц.

Зображення: The Verge

У розкритому варіанті Magic V5 має 7,95-дюймовий екран з тією ж частотою оновлення 125 Гц та товщину 4,1 мм, теж на 0,1 мм менше, ніж у Find N5. Проте у цьому варіанті новинка Honor все ще програє Huawei Mate XT, який складається тричі.

Зображення: The Verge

Допоки на 0,1 мм менша товщина може бути не такою вже й важливою, за іншими характеристиками Magic V5 нічим не поступається. Смартфон оснащено Snapdragon 8 Elite та 16 ГБ оперативної пам’яті та акумулятором ємністю 5820 мА•год.

Крім іншого, смартфон має безпровідну зарядку та захист від води та пилу IP58 та IP59. Honor обіцяє, що глобальний реліз новинки відбудеться невдовзі.

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